Courtois revela o momento que acabou com Hazard de vez

Thibaut Courtois falou após a vitória por 1 a 0 sobre Liverpool no Estadio Santiago Bernabéu sobre companheiro de equipe Eden Hazardsituação complicada de Real Madrid.

O lateral não joga desde Real Madridempate contra cacereno na Copa del Rey, onde foi substituído por Álvaro Rodríguez aos 68 minutos.

Courtois lançou mais luz sobre a situação na noite de quarta-feira.

“Quando Perigo voltou da Copa do Mundo, treinou muito bem e estava esperando a oportunidade porque os brasileiros não estavam lá. A oportunidade nunca apareceu e sua cabeça caiu um pouco. Ele nunca desrespeitou ninguém”, disse o goleiro belga após a partida contra Liverpool no Bernabéu.

Uma relação complicada

Ao falar antes da partida, Ancelotti comentou sobre sua relação com o ex-Chelsea ala.

“A relação não é fria. Ele tem sido muito honesto, não conversamos muito e essa é a verdade”, Ancelotti disse. “Muitas vezes é uma questão de caráter, você se vê melhor conversando com uma pessoa do que com outra.

«Isto não é o mais importante, para mim é que, embora não falemos muito e ele não jogue, ele respeita-me. Valorizo ​​muito isto e respeito-o da mesma forma.

“Se ele joga pouco é porque há muita competição. Na posição dele tem um jogador que está contribuindo muito e isso é Vinicius.”