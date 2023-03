Cowboys liberam teto salarial de 30 milhões de dólares e reestruturam contratos de Dak Prescott e Zack Martin

Tele Dallas Cowboys liberou cerca de US$ 30 milhões em seu teto salarial na sexta-feira, reestruturando os contratos do quarterback Dak Prescott e guarda direito Zack Martin.

Com a agência livre começando na quarta-feira, Dallas estavam cerca de US$ 18 milhões acima do teto salarial, o que significa que tiveram que fazer várias movimentações para abrir espaço e poder reassinar seus agentes livres antes da abertura do mercado, já que o período oficial de negociação com seus jogadores começa nesta segunda-feira.

Além disso, esta mudança permite que a equipe continue trabalhando com seus jogadores sob contrato e ofereça a eles possíveis extensões. Este é o caso de Dak Prescottcujo contrato tem cláusula que pode ser acionada para prorrogação por mais dois anos.

De fato, no Combine da semana passada, o vice-presidente executivo da equipe Stephen Jones disse que a equipe estava disposta a discutir Prescottda renovação do contrato. A estrela da NFL está prestes a entrar no terceiro ano de seu contrato de quatro anos e US$ 160 milhões.

Novos acordos com Prescott e Martin

Antes de reestruturar os referidos contratos, Prescott foi definido para ganhar $ 31 milhões em salário base com um valor de teto salarial de $ 49,13. Este é o segundo maior valor para um quarterback em toda a liga atrás Deshaun Watson com o Cleveland Browns.

PrescottO valor do limite agora será de aproximadamente US $ 27 milhões, enquanto em 2024 aumentará para pouco mais de US $ 59 milhões. Quanto a martinhoo vaqueiros liberar US$ 8,8 milhões em teto salarial. O contrato do atacante sete vezes All-Pro vai até 2024.

Uma longa lista de agentes livres

Enquanto isso, na semana passada, o vaqueiros colocou a tag de jogador de franquia de $ 10,091 milhões no running back Tony Pollard para negociar outros jogadores, como running back Ezequiel Elliotque deverá receber uma redução salarial para permanecer na equipe.

A equipe tem outros 18 jogadores definidos para se tornar agentes livres na próxima semana e provavelmente perderá o tight end Dalton Schultz quando a agência livre começa na tarde de quarta-feira.