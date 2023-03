Cowboys reforçam defesa com a chegada de Gilmore e Vander Esch recontratando

Aapós o vaqueiros‘ eterno rival, o São Francisco 49ersestão reforçando sua já espetacular defesa, Dallas não quer ficar para trás e está tomando medidas semelhantes. A grande novidade do dia foi a chegada de O cornerback do Colts, Stephon Gilmoreao qual se juntou um acordo com a segurança Donovan Wilson e uma extensão de contrato de dois anos para o linebacker Leighton Vander Esch.

A chegada de Gilmore em troca de uma seleção de quinta rodada no draft de 2023 fortalecerá a defesa secundária dos Cowboys. Enquanto Gilmore tem 32 anos e é veterano com mais de 10 temporadas, foi selecionado para o Pro Bowl cinco vezes e teve um bom ano com o Indianapolis Colts em 2022, acumulando 66 tackles, além de 11 passes defendidos e duas interceptações em 16 jogos.

Gilmore foi o Jogador Defensivo do Ano em 2019 e se juntará Trevon Diggs, Jourdan Lewis, DaRon Bland e Kelvin Joseph para aumentar a força do secundário dos Cowboys.

Dallas será o quinto time de Gilmore na NFL. A escolha de primeira rodada do Draft de 2012 jogou pelo Buffalo Bills, New England Patriots, Carolina Panthers e Colts. Ele foi Super Bowl III campeão com os Patriots e liderou a NFL em interceptações e passes defendidos quando foi eleito o melhor jogador defensivo da liga.

Vander Esch continuará em parceria com Micah Parsons

Enquanto isso, Leighton Vander Esch está com os Cowboys desde que foi selecionado na primeira rodada do draft de 2018. Ele lidou com lesões no pescoço, mas jogou 16 jogos com o vaqueiros entre a temporada regular e os playoffs do ano passado. Ele teve 110 tackles, um sack e um fumble forçado.

O acordo de Vander Esch é de dois anos e um total de US$ 11 milhões, de acordo com relatórios.