CRB-9 – PR anuncia Concurso público para nível médio e superior

No estado do Paraná, o Conselho Regional de Biblioteconomia 9ª Região (CRB-9) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o ocupar uma vaga, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, com lotação em Curitiba.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo; Agente de Orientação e Fiscalização (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.557,00 e R$ 3.115,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever entre o período de até às 23h do dia 10 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 65,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos; conhecimentos complementares; e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizadas no dia 21 de maio de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Prestar atendimento telefônico ou pessoalmente; completar ligações telefônicas locais e interurbanas, atendendo e anotando pedidos de usuários;

Prestar esclarecimentos e orientar visitantes e usuários do CFB, identificando? os e encaminhando aos setores procurados;

Atender o público externo e interno, anotando recados e informações de interesse;

Executar serviços bancários, empenhos, ordens de pagamento e/ou ordem de crédito, serviços externos de despacho ou retirada de encomendas;

Atuar no suporte administrativo quando da realização de eventos patrocinados pelo CRB?9/PR e efetuar a divulgação através de utilização de correio eletrônico (e? mail) e/ou outros meios de comunicação;

Efetuar a leitura e triagem de correspondência eletrônica;

Atender as solicitações e/ou encaminhar às áreas envolvidas;

Entregar correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo?os em locais preestabelecidos e distribuindo?os aos destinatários; realizar trabalhos de reprografia;

Realizar levantamentos de dados referentes a assuntos administrativos, preparar relatórios de viagem fazendo as anotações relativas a destino, objeto da viagem, horário de saída e chegada conforme procedimentos estabelecidos; entre outras atividades.

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Prestar atendimento e orientação aos profissionais e instituições por telefone ou pessoalmente;

Vistoriar, fiscalizar e orientar as instituições de ensino e demais entidades, tanto no interior como na capital, informando os procedimentos legais de atuação do profissional de biblioteconomia;

Subsidiar com informações e pareceres a Comissão de Fiscalização e Comissão de Ética;

Elaborar relatórios e prestação de contas de suas atividades;

Participar de reuniões, tanto da Diretoria como das Comissões sempre que solicitado;

Receber denúncias e tomar as providências cabíveis;

Contribuir na elaboração de planejamentos visando à melhoria e a racionalização nos procedimentos e métodos administrativos;

Conhecer a legislação de Biblioteconomia, bem como as normas pertinentes aos procedimentos de fiscalização;

Realizar visitas de fiscalização nos estabelecimentos e atividades inerentes a biblioteconomia, de acordo com as normas aplicáveis;

Lavrar os competentes termos de fiscalização, infração e multa; entre outras atividades.

EDITAL nº 1/2023