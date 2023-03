Acidadãos americanos já começaram a preencher seus impostoscomo o Internal Revenue Service (IRS) definiu 23 de janeiro de 2023, como o início oficial da temporada de declaração de impostos no EUA.

Com o prazo para a maioria dos contribuintes apresentarem declarações fiscais federais sendo terça-feira, 18 de abril de 2023, espera-se que outros concluam o processo neste mês ou nas primeiras semanas de abril.

Créditos fiscais e deduções fiscais são provavelmente as duas formas mais comuns de diminuir sua carga tributária. Apesar de parecerem a mesma coisa, na verdade são dois métodos bastante distintos.

Qual é a diferença entre Crédito Fiscal x Dedução Fiscal?

Os créditos fiscais oferecem uma redução de dólar por dólar em sua responsabilidade fiscal, reduzindo imediatamente o valor do imposto devido.

Por exemplo, no caso de você se qualificar para um crédito fiscal de 1.500 dólares e dever 3.000 dólares em impostos, o crédito reduziria sua responsabilidade fiscal em 1.500 dólares.

Enquanto isso, as deduções fiscais reduzem a parte de sua renda que está sujeita a impostos pela porcentagem de sua faixa de imposto de renda federal mais alta.

Isso significa que os contribuintes americanos que se enquadram na faixa de 22% economizarão 220 dólares se obtiverem uma dedução de 1.000 dólares.

Crédito fiscal x Dedução fiscal: qual escolher?

Os contribuintes geralmente preferem créditos fiscais porque reduzem imediatamente o valor do imposto devido.

No entanto, se você se qualificar tanto para um crédito fiscal quanto para uma dedução fiscal, faça seus próprios cálculos para descobrir qual opção o ajudará a economizar mais dinheiro.

“As deduções fiscais são muito mais valiosas [for people] na faixa de 37 por cento do que alguém na faixa de 10 por cento, porque você economiza 37 centavos de dólar contra 10 centavos de dólar”, explicou Ted Jenkinmembro do Conselho Consultivo Financeiro da CNBC.