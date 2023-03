Criação de gado para produção de leite é tema de seminário em Penedo

Secom PMP

O incentivo à diversificação da economia no meio rural do município de Penedo tem apoio do Prefeito Ronaldo Lopes. E uma das áreas de atuação da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) é estimular a produção de leite de gado, tema de seminário que acontece na próxima quinta-feira, 09.

O evento aberto ao público em geral será realizado no auditório da Casa de Aposentadoria, localizada na Praça Barão de Penedo, a partir das 8 horas.

A programação será aberta com informações sobre a linha de crédito da Agência Desenvolve, financiamento para produtores rurais de pequeno porte no valor de até quinze mil reais, com pagamento em até 18 meses, carência de 60 dias e taxa de juros entre 1% e 1,2% ao mês.

Além do apoio da agência de fomento de Alagoas, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento de Alagoas, o Seminário de Bovinocultura do Leite tem a participação do Sebrae e é parte do Programa de Desenvolvimento Territorial da Bovinocultura de Leite de Alagoas.

Mais Pecuária Brasil

O trabalho da gestão Ronaldo Lopes direcionado à pecuária ganhou uma parceria importante em 2023.

Em conjunto com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), o melhoramento genético do rebanho bovino está ao alcance de criadores de gado de baixa renda.

O Programa Mais Pecuária Brasil já foi lançado em Penedo e está na fase de agendamento de proprietários de gado para seleção de matriz que receberá a inseminação artificial, sem custo para o dono do animal.

Quem estiver interessado precisa estar em dia com a regularidade sanitária do rebanho, na Adeal, e se inscrever na sede da Semada, situada na Avenida Wanderlei, vizinho da Escola Municipal Santa Luzia, próximo da Toca do Índio.