Criador do Fyre Festival, Andy King se reúne para vender sanduíches de queijo para caridade

Criador do Fyre Festival Billy McFarland está voltando para o jogo do sanduíche de queijo – mas não se preocupe, eles não virão em isopor enquanto você estiver se ferrando em um show nas Bahamas.

Fontes próximas a Billy disseram ao TMZ que ele recentemente teve uma reunião, pela primeira vez em 5 anos, com Andy King . Sim, aquele Andy King do documentário da Netflix sobre Fyre … o cara que diz que Billy pediu para ele fazer sexo oral em um oficial da alfândega para liberar os carregamentos de água Evian !!!

Parece que está tudo bem entre eles agora, porque eles gravaram um vídeo juntos promovendo seu mais novo empreendimento … vendendo queijos grelhados no 7th Street Burger em Nova York, e o clipe é bem engraçado.

O vídeo apresenta Andy fazendo os sanduíches – uma abordagem irônica do refeições ridículas de queijo no pão serviu no condenado festival das Bahamas em 2017.