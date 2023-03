Crise da BBC aumenta à medida que jogadores e estrelas apoiam Lineker

TBBC enfrentou uma crise crescente no sábado por causa da suspensão do ex-astro do futebol e apresentador do programa Gary Lineker pelos comentários que criticam a nova política de asilo do governo britânico.

À medida que um número crescente de jogadores e apresentadores se uniu ao apoio de Lineker, a emissora nacional da Grã-Bretanha enfrentou acusações de preconceito político e supressão da liberdade de expressão, bem como elogios de alguns políticos conservadores.

Os apresentadores do “Football Focus” da BBC na hora do almoço e do “Final Score” do início da noite disseram que não apareceriam nos programas em solidariedade a Lineker, que foi suspenso de apresentar o popular programa de destaques noturno “Match of the Day” por meio de uma postagem no Twitter que comparou a linguagem dos legisladores sobre migrantes àquela usada na Alemanha nazista.

A BBC retirou “Football Focus” de sua programação no sábado, substituindo-o por um episódio do programa de antiguidades “Bargain Hunt”. Uma das estações de rádio da rede, 5 Live, não transmitiu um de seus programas na hora do almoço depois que um apresentador desistiu de ser o apresentador. Foi substituído por conteúdo pré-gravado.

Depois que vários colegas de Lineker anunciaram que não apareceriam no programa sem ele, a BBC disse que “Match of the Day” iria ao ar no sábado sem apresentadores ou especialistas.

Também não haverá entrevistas pós-jogo com os jogadores. A Associação de Futebolistas Profissionais disse que alguns jogadores queriam boicotar o show como um gesto de apoio e, como resultado, “os jogadores envolvidos nos jogos de hoje não serão convidados a participar de entrevistas com o ‘Jogo do Dia'”.

O sindicato disse que era uma “solução de bom senso” para evitar que os jogadores enfrentassem sanções por violar seus compromissos de transmissão.

Os comentaristas jogada a jogada programados para trabalhar nos jogos de sábado também disseram que não o fariam.

O “Match of the Day”, que é transmitido nas noites de sábado e mostra os destaques dos jogos da Premier League disputados naquele dia, é uma instituição nacional desde a década de 1960. Lineker, seu principal apresentador desde 1999, é a estrela mais bem paga da rede, bem como um dos jogadores mais elogiados do futebol inglês.

Lineker, cuja carreira no clube incluiu passagens por Barcelona, ​​Tottenham, Everton e Leicester, foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1986 e encerrou sua carreira internacional com 48 gols em 80 partidas pela Inglaterra.

A controvérsia começou com um tweet na terça-feira da conta de Lineker – que tem 8,7 milhões de seguidores – descrevendo o plano do governo de deter e deportar migrantes que chegam de barco como “uma política imensuravelmente cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis ​​em linguagem que não é diferente daquela usado pela Alemanha nos anos 30.”

O governo conservador chamou a comparação nazista de Lineker de ofensiva e inaceitável, e alguns legisladores disseram que ele deveria ser demitido.

Na sexta-feira, a BBC disse que Lineker, de 62 anos, “se afastaria” da “Partida do Dia” até que “tenhamos uma posição clara e acordada sobre o uso que ele faz das redes sociais”. Lineker ainda não comentou publicamente.

A BBC de 100 anos, que é financiada por uma taxa de licença paga por todos os lares com televisão, tem o dever de ser imparcial em sua cobertura de notícias, e a equipe de notícias da BBC está proibida de expressar opiniões políticas.

Lineker, como um freelancer que não trabalha com notícias ou assuntos atuais, não está sujeito às mesmas regras e às vezes ultrapassou os limites do que a BBC considera aceitável. No ano passado, a BBC descobriu que Lineker violou as regras de imparcialidade com um tweet sobre as supostas doações russas dos conservadores.

A neutralidade da BBC está sob escrutínio recente devido às revelações de que seu presidente, Richard Sharp – um doador do Partido Conservador – ajudou a conseguir um empréstimo para o então primeiro-ministro Boris Johnson em 2021, semanas antes de Sharp ser nomeado para o cargo na BBC por recomendação do governo.

O ex-diretor geral da BBC Greg Dyke disse que a rede “minou sua própria credibilidade” ao parecer ceder à pressão do governo.

“A percepção será de que Gary Lineker, um apresentador de televisão muito amado, foi retirado do ar após pressão do governo sobre um assunto específico”, disse Dyke à rádio BBC.

Keir Starmer, líder do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, disse que a BBC estava “cedendo” à pressão política dos legisladores conservadores.

“Eles erraram muito e agora estão muito, muito expostos”, disse ele.