Cristiano Ronaldo não gostou da derrota do Al Nassr no derby da Arábia Saudita

do cristiano ronaldo sequência de bons resultados acabou Al Nasser perdeu por 1 a 0 para o Ittihad no árabe-saudita clássico, com o craque português a não marcar pelo segundo jogo consecutivo.

Após o árbitro apitar o fim do jogo, Cristiano Ronaldo estava visivelmente chateado indo direto para o túnel que leva ao vestiário, procurando sair de campo o mais rápido possível.

Al Nasser havia vencido os últimos quatro jogos com Cristiano Ronaldo na fila, com #7 marcando sete gols e duas assistências.

Cristiano Ronaldo usou o Twitter para mostrar apoio à sua equipa

Cristiano Ronaldo levou a sua mídia social para expressar seu apoio aos seus companheiros de equipe e reconhecer os torcedores do Al Nassr por seu apoio.

“Decepcionado com o resultado, mas continuamos focados na nossa temporada e nos próximos jogos. Obrigado torcedores do Al Nassr pelo apoio, sabemos que podemos contar com vocês!”