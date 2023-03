Cristiano Ronaldo recebe luz verde para a casa mais cara de Lisboa

Cristiano Ronaldo poderá reformar o terraço de seu milionário apartamento no centro de Lisboa, capital de Portugal, afinal, recebendo luz verde para reformas no imóvel mais caro da cidade.

Dois anos atrás, ele teve que derrubar um dossel por tê-lo construído sem licença, mas agora ele tem as devidas licenças.

A Câmara Municipal de Lisboa concedeu ao jogador de futebol permissão para construir “uma pérgula com sombra, não um dossel”, segundo o jornal português Notícias ao Minuto.

A reforma inicial em seu apartamento ficou conhecida em 2021 após Georgina Rodriguezcompanheiro do jogador de futebol, publicou um vídeo gravado no terraço da propriedade em que a mídia local observava uma estrutura metálica fora do projeto original.

A prefeitura da capital anunciou então que iria fazer uma vistoria no apartamento e, meses depois, a mídia noticiou que Cristiano Ronaldo tinha decidido remover o toldo.

Propriedade quente

O apartamento, avaliado em cerca de 7,2 milhões de euros, tem cerca de 288 metros quadrados e fica em frente ao Parque Eduardo VII – uma das zonas residenciais mais caras da cidade.

Dispõe de spa, sala de cinema, piscina interior e exterior e um terraço de onde se avista o rio Tejo.

O arquiteto José Mateusprojectista do apartamento, criticou as remodelações iniciais e afirmou que foi “uma falta de respeito” que foi feita “sem o consentimento dos arquitectos, vizinhos e sem projecto aprovado”.

ronaldo atualmente joga pela seleção da Arábia Saudita Al Nassr FC na Liga Profissional da Arábia Saudita. É internacional pleno pela seleção de Portugal, da qual é capitão e melhor marcador de sempre.