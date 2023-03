Crystal Kung Minkoff, da RHOBH, é processado por acidente de carro

Estrela de “As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills” Cristal Kung Minkoff está sendo processada … junto com seu marido cineasta e seu irmão por um acidente de carro que eles supostamente causaram.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Candice Shahandeh-Rad afirma que ela foi parada na rampa de saída de uma rodovia de Los Angeles em novembro passado em seu Audi, quando ela foi “repentina e violentamente” traseira, fazendo com que ela batesse no carro à sua frente.

Os médicos dizem que o irmão de Crystal, Jeffrey Kung, estava ao volante no momento do acidente. Candice afirma que Jeffrey saiu do carro e “admitiu que estava distraído”… embora o processo não entre em mais detalhes sobre por que ou como.

Somos informados de que nem Crystal nem seu marido Rob Minkoff estavam no veículo, mas o autor acredita que eles são os donos do carro.

Candice diz que sofreu ferimentos com o acidente, sem mencionar os danos ao carro também. Temos fotos do que nos disseram ser as consequências do acidente, e mostra a frente quebrada do carro de Crystal.

O queixoso parece pensar, com base no processo, que Crystal e Rob – um diretor de vários filmes de sucesso da Disney – são donos do veículo e/ou empregam o irmão dela como motorista.