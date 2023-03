O currículo do candidato é um documento que deve ser construído de maneira assertiva e objetiva por diversos aspectos, considerando que o mercado de trabalho atual é dinâmico e requer profissionais resilientes e proativos.

Currículo: aspectos relevantes para destacar o seu potencial de forma objetiva

O seu currículo é uma vitrine de sua carreira, por isso, considere essa elaboração como uma forma de se colocar positivamente no mercado, destacando seus pontos positivos e suas características profissionais.

Através de um currículo bem elaborado, é possível atrair a atenção do profissional de recrutamento e seleção e receber um convite para participar de um processo seletivo de maneira natural, por isso, considere o seu currículo como uma ferramenta objetiva.

Dados pessoais

Suas informações pessoais precisam de clareza. Não informe números de documentos ou dados de filiação, por exemplo. Além disso, não insira muitos contatos telefônicos e esteja disponível em todos os meios de contato incluídos no seu currículo.

Objetivo

É muito importante que o seu objetivo seja claro e sucinto. Dessa forma, é viável informar o cargo pretendido, considerando a sua área de atuação atual e o nível hierárquico. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de marketing digital etc.

Experiência profissional

Seja sucinto e objetivo ao descrever as informações de sua carreira profissional. Faça pequenos apontamentos evolutivos para ressaltar resultados, habilidades e competências. Informe o nome das empresas e o período trabalhado em cada uma delas.

Escolaridade

Seja objetivo também no que tange a sua escolaridade, destacando os cursos concluídos na sua carreira acadêmica, bem como, cursos em andamento e cursos trancados.

LinkedIn

O seu perfil deve ser atualizado no LinkedIn, dada a viabilidade da plataforma dentro do mercado de trabalho atual. Pois o LinkedIn é uma ferramenta utilizada por muitas empresas para o processo de recrutamento e seleção.

Cronologia das informações

Não menos importante, priorize a ordem cronológica inversa durante a descrição do seu currículo, ou seja, destaque situações atuais. Por isso, é importante atualizar o seu perfil em todas as plataformas nas quais ele for disponibilizado.

Além disso, faça uma revisão ortográfica e preze pela organização visual do seu perfil, já que um currículo confuso, tende a ser descartado sem que seja analisado.

O destaque objetivo do seu perfil

Dessa maneira, poderá destacar o seu perfil objetivamente, elevando suas chances de sucesso dentro do mercado atual, Uma vez que é válido ressaltar que a objetividade do currículo demonstra pontos importantes sobre o candidato.