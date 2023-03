Durante a construção do seu currículo precisa considerar uma série de fatores para que ele funcione de maneira efetiva como uma vitrine de sua trajetória profissional, bem como, de suas habilidades e competências.

Currículo: direcione a sua carreira profissional

O currículo do candidato deve funcionar como uma espécie de direcionamento de sua trajetória, por isso, é necessário que faça apontamentos relevantes e preze pela organização e pela objetividade durante todo o processo de elaboração.

Resuma os principais pontos de sua trajetória

Para que o seu currículo profissional se torne atrativo, ele deve ser eficiente por diversas vertentes. Sendo assim, faça resumos relevantes sobre os principais pontos de sua carreira e priorize a cronologia inversa dos acontecimentos.

A ordem das informações

Dessa maneira, irá priorizar dados atuais e direcionar o seu currículo de forma objetiva, atraindo a atenção do profissional de recrutamento e seleção pela disposição das informações, já que a organização visual do documento é um fator relevante no processo de triagem.

Dados pessoais

Suas informações pessoais devem ser consideradas de forma objetiva. Por isso, não informe excessivos números de contato, bem como, não destaque números de documentos, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico na sua área profissional atual. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de loja; gerente comercial etc.

Experiência profissional

Seja resolutivo e sucinto para destacar os principais pontos de sua carreira profissional. Informe resultados específicos de crescimento de carreira, por exemplo. Além disso, não deixe de informar o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação.

Escolaridade

Seja objetivo também no que tange às informações referentes a sua trajetória acadêmica. Destaque cursos em andamento e cursos concluídos. Informe o nome da instituição de ensino, o curso realizado e o período estudado. Caso seja estudante, não deixe de informar a previsão do término e se estuda de maneira presencial ou online.

LinkedIn

Não menos importante, atualize o seu perfil no LinkedIn e crie conexões relevantes para a sua carreira, considerando a viabilidade da plataforma no mercado de trabalho atual.

Destaque suas competências e adapte os pontos citados

Certamente, os pontos citados são adaptáveis, no entanto, o mais importante é que entenda o conceito do currículo como uma forma de demonstrar suas competências e habilidades, de forma sucinta e organizada, destacando o seu potencial dentro da dinâmica atual do mercado de trabalho.