CV CRM disponibiliza VAGAS no Nordeste

A CV CRM, empresa que é a melhor solução para gestão comercial e relacionamento de construtoras e loteadoras, está em busca de novos funcionários na cidade de Aracaju, no Sergipe, está atrás de novos profissionais para compor o seu time na região Nordeste. Confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Compras – Aracaju – SE – Efetivo;

Analista de Growth – Aracaju – SE e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Martech – Aracaju – SE e Remoto – Efetivo;

Customer Success – Efetivo;

Desenvolvedor em PHP – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Mobile – Aracaju – SE e Remoto – Efetivo;

Jornalista – Aracaju – SE e Remoto – Efetivo;

PMM Product MKT – Aracaju – SE – Efetivo;

Vaga para Redatora / Copywriter – Efetivo.

Mais sobre a CV CRM e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a CV CRM, é interessante destacar que, atualmente, a empresa é o CRM oficial de 25 das 100 maiores construtoras do Brasil, com uma década de experiência, mais de 550 incorporadoras clientes e 120 mil corretores de imóveis associados. O CV CRM é líder de mercado e te entrega um panorama total da sua gestão comercial na tela de um computador ou celular.

Além disso, conta com mais de 300 mil unidades vendidas na plataforma e clientes em todas as regiões do país. Posto isso, não à toa a CV CRM se transformou em referência no mercado imobiliário, gestão de vendas, corretagem de imóveis e outros assuntos atuais.

