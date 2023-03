A CVC Corp é uma empresa especializada em cuidar das viagens das pessoas ao longo de suas jornadas. Trata-se de uma companhia inovadora que vem crescendo diariamente e busca ser referência em seus segmentos e a melhor opção para seus clientes. Desta forma, novas vagas de empregos foram divulgadas pelo Brasil. Veja, a seguir.

CVC Corp divulgou novas vagas de emprego pelo país

A CVC Corp oferece uma ampla rede de atendimento e serviços customizados para o mercado de consultoria, locação de carro e casa, hospedagem, bilhetes de parques, trens, ônibus e aéreo, além de reservas online e aplicativos. Atualmente são mais de 3 mil pessoas colaborando em suas unidades localizadas no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos.

Nesta data, a empresa disponibilizou vagas de trabalho em várias regiões do país e busca por profissionais talentosos e comprometidos para a composição de uma nova equipe. Veja, a seguir.

Advogado Pleno – Remoto e Santo André / SP;







Exec.de Vendas Interno – São Paulo;







Anals. de Contabilidade – Santo André / SP;







Exec. de Vendas – Foz do Iguaçu / PR;







Anals. de Operações Junior – Remoto e Santo André / SP;







Banco de Talentos – Remoto e São Paulo;







Anals. de Marketing Pleno – Remoto e Santo André / SP;







DevOps Sênior – Remoto e São Paulo;







Anals. de Pricing Júnior – Remoto e Santo André / SP;







Anals. de Trade Marketing – Remoto e São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as instruções mencionadas no site 123empregos.

