Daddy Yankee congratula o México após o triunfo do WBC sobre Porto Rico: Parabenizamos esta grande Seleção Mexicana

CMensagens de agradecimento chegaram após a notável vitória do México no World Baseball Classic contra Porto Rico.

Ninguém menos que Papai ianque enviou uma mensagem para comemorar a passagem do México para as semifinais do torneio.

Daddy Yankee congratula o time mexicano de beisebol

Papai ianque enviou seus cumprimentos ao time asteca ao vivo do estádio, através de sua conta no Instagram: “bom beisebol foi jogado esta noite, Porto Rico e México estão lutando galos”. Ele também agradeceu à seleção de seu país pelo desempenho no torneio.

Ele acompanhou sua mensagem de vídeo com o seguinte texto: “Parabéns à Seleção Mexicana, eles jogaram um bom beisebol esta noite! Somos cavalheiros na vitória e também na derrota, nós amamos você. Porto Rico, parabenizo você por sua corajosa atuação. Obrigado você por unir a Ilha através do esporte. Estamos orgulhosos de você. #TeamRubio #WBC2023 RESPEITO!”.

Resposta da MLB México a Daddy Yankee

Entre as muitas respostas ao “Rei do Reggaeton” estava uma da conta oficial do Instagram da MLB México, que postou:

“Você é ótimo! Foi um grande jogo, mas no final somos todos latinos que amam beisebol. Todo reconhecimento aos irmãos porto-riquenhos”, diz a publicação.

Daddy Yankee saiu com Randy Arozarena

O cantor publicou suas experiências pré-jogo exclusivas por meio de suas histórias no Instagram, onde compartilhou imagens de si mesmo conversando com alguns dos jogadores.

A cantora porto-riquenha foi vista conversando com Randy Arozarenao cubano-mexicano que protagonizou o momento mais marcante da partida – sua pegada que impediu os porto-riquenhos de empatar o jogo.

O México avançou pela primeira vez na história para as semifinais do World Baseball Classic em grande estilo, recuperando-se de uma desvantagem de 0-4 para vencer por 5-4 contra Porto Rico, finalista nas duas últimas edições.

O México enfrentará o Japão nas semifinais, uma das duas únicas equipes a terminar a fase de grupos invicta.