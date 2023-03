Dados de milhões de cartões de crédito e débito são vazados; Veja detalhes

O Biden Cash é um mercado clandestino da dark web, termo usado para se referir a servidores de rede disponíveis na internet, que oferecem alto nível de anonimato, tanto para quem publica quanto para quem acessa os sites. Nesse sentido, o Biden Cash publicou recentemente os dados de 2,1 milhões de cartões de crédito e débito em comemoração ao seu primeiro ano de serviço.

Neste vazamento, foram expostas as informações de 811.676 cartões de débito, 740.858 cartões de crédito e 292 cartões de cobrança. Além disso, em outubro do ano passado, uma situação semelhante aconteceu. Na ocasião, o Biden Cash vazou gratuitamente cerca de 1,2 milhão de cartões de crédito na dark web.

De acordo com o grupo de cibersegurança Cyble, essas informações vazadas sobre cartões são de usuários de diversos países. Sendo assim, o Brasil aparece na última colocação dos usuários com dados vazados. No entanto, mesmo em último, a quantidade de usuários brasileiros é significativa, cerca de 19.700.

Países mais afetados pelo vazamento de dados de cartões

Confira a seguir uma lista, com os países que tiveram mais usuários afetados pelo vazamento de dados de cartões na dark web:

Estados Unidos – 965.846;

México – 97.665;

China – 97.003;

Reino Unido – 86.313;

Canadá – 36.906;

Índia – 36.672;

Itália – 23.009;

África do Sul – 22.798;

Austrália – 21.361;

Brasil – 19.700.

De acordo com a análise de pesquisadores de segurança online, os dados vazados incluem informações como nomes, e-mails, números de telefone e endereços de residências. No entanto, as informações principais são aquelas sobre cartões de crédito, sendo elas números, datas de vencimento, e códigos CVV.

Apesar da grande quantidade de cartões com informações vazadas, grande parte desses dados já estava disponível na dark web, sendo assim, muitos desses cartões já foram cancelados pelos bancos. Além disso, cerca de 70% desses cartões têm o seu vencimento datado para 2023, de acordo com a empresa de cibersegurança Flashpoint.

No entanto, mesmo com a maioria dos cartões estando cancelados, esse vazamento de informações apresenta um risco de aplicação de golpes para as vítimas. De acordo com a Cyble, esse vazamento de dados pode deixar os usuários vulneráveis a ataques como phishing, roubo de identidade e outras práticas criminosas.

Golpe do dinheiro esquecido

Recentemente, os criminosos no Brasil estão aplicando um golpe que envolve usuários de cartão de crédito. Eles entram em contato com as vítimas, que possuem cartão de crédito há três anos ou que usaram o cartão de crédito no ano passado, e afirmam que elas possuem valores a receber de alguma instituição financeira.

Uma das justificativas dadas pelos golpistas, a fim de enganar as vítimas, é de que o Governo havia cobrado taxas além do que deveria, e que ,dessa forma, existe um valor a ser devolvido.

Em seguida, os bandidos induzem a vítima a clicar em links, que roubam as informações e instalam vírus espiões no dispositivo. desta maneira, caso o usuário tenha caído nesse golpe dos cartões, o Banco Central orienta que a vítima entre em contato com a instituição financeira, para que as providências necessárias sejam tomadas.