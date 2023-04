Damar Hamlin se encontra com o presidente Joe Biden na Casa Branca

Presidente Joe Biden reuniu-se na quinta-feira com Damar Hamlino Buffalo Bills segurança que entrou parada cardíaca e foi ressuscitado em campo após fazer um tackle durante um jogo da NFL em janeiro.

Biden twittou uma foto dele com Hamlin no sala Oval e disse que era uma honra conhecer Hamlin e sua família. Na foto, Hamlin é visto segurando uma camisa do Bills no colo.

Hamlin desmaiou enquanto jogava contra o Cincinnati Bengals em 2 de janeiro durante ESPN‘s “Monday Night Football.” Desde então, Hamlin teve uma recuperação notável, de acordo com os médicos, e o gerente geral do time disse no mês passado que o “jogo final” de Hamlin é voltar a jogar, desde que receba a autorização médica necessária.

A Casa Branca disse em um comunicado que os esforços de Hamlin durante sua recuperação ajudaram a “tornar as tecnologias que salvam vidas mais amplamente disponíveis.” Biden já havia falado por telefone com os pais de Hamlin durante uma visita a Cincinnati em 4 de janeiro, dois dias após o jogo e enquanto Hamlin estava no hospital.

Na quarta-feira, Hamlin apareceu com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, DN, e a deputada Sheila Cherfilus-McCormick, D-Fla., para discutir um projeto de lei que aumentaria o acesso a desfibriladores em escolas primárias e secundárias públicas e privadas. Um desfibrilador ajudou a salvar a vida de Hamlin.

Biden disse em seu tweet que “A coragem, resiliência e espírito de Hamlin inspiraram o povo americano. E mais: ele transformou a recuperação em ação – e nosso país está melhor com isso.”