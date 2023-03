Damian Lillard critica a “cultura do ringue” da NBA e aponta o jogador capaz de marcar 100 pontos em um jogo

Damian Lillardarmador do Portland Trail Blazerstem criticado muito a evolução da NBA desde que entrou na liga em 2012 como a quinta escolha geral no draft.

“Não estou gostando do que a NBA como um todo está se tornando. lillard disse.

“Quando entrei na liga, você tinha que ganhar, não apenas o que ganha do time. Você tinha que ganhar seu espaço no time. Não era, ‘Oh, você é a sexta escolha do draft, é seu time.’ O que é essa coisa de ‘seu time’?”, disse o Blazers armador no podcast ‘Old Man and the Three’.

“Acho que agora a maior diferença é que você não tem aquela presença de veterano. Então você tem jogadores mais talentosos do que nunca entrando na liga, eles estão sendo escolhidos 1,2,3,4,5, e eles’ estão ganhando mais dinheiro do que aqueles escolhidos já ganharam. Agora só isso, agora você está dando a eles as chaves da franquia.

lillard criticou fortemente o que ele mesmo definiu como “cultura do ringue”, sugerindo que ganhar um anel do campeonato da NBA é a única coisa que importa agora na carreira de um jogador.

“Sinto que jogo por amor ao jogo”, disse lillard para JJ Redick.

“Quero a competição. Quero saber como é vencer. Quero ver meus companheiros se saírem bem. Quero ver meus companheiros serem pagos. Gosto da parte de união disso, como se passássemos mais tempo um com o outro. além de qualquer um.

“Embora eu entenda que jogamos para ganhar campeonatos – todos queremos ganhar o campeonato – não podemos continuar agindo como se nada importasse. Como o resto dessas coisas, a jornada não importa. Não podemos continuar fazendo isso … Não sei se posso jogar por muito, muito tempo, porque não gosto do que a NBA como um todo está se tornando.

Lillard: Steph Curry pode marcar 100 pontos em um jogo da NBA

lillardque chegou a somar 71 pontos em jogo contra o foguetesacreditava que poderia ter chegado aos 90 pontos e considera muito possível um jogador fazer 100 pontos em um jogo da NBA hoje (o único que conseguiu isso foi Wilt Chamberlain em 2 de março de 1962).

“Quando eu pensei sobre isso, eu pensei, ‘Stephen Curry definitivamente poderia marcar 100 pontos.’ Eu poderia marcar 100″, lillard disse no Old Man and the Threepodcast.