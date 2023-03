Dan Snyder não pode ser demitido pelos donos da NFL, mas Jeff Bezos ainda está concorrendo para obter os comandantes, segundo a fonte

Taqui está uma história suculenta saindo do Liga Nacional de Futebol (NFL) hoje. A liga vem tentando forçar Comandantes de Washington proprietário Dan Snyder para vender o time, mas acontece que eles não têm votos suficientes para fazer isso acontecer.

De acordo com o correioos proprietários da NFL esperavam chegar a uma resolução sobre o assunto em sua reunião anual em 26 de março, mas não conseguiram atingir o limite de 75% necessário para forçar a venda de Snyder.

Em meio a relatos de venda, treinador dos Commanders só quer “focar no futebol”PA

Uma fonte próxima a um proprietário da NFL disse que pelo menos um quarto dos proprietários não votaria para expulsar Snyder. “Eles querem uma barra mais alta, então não há precedente para serem forçados a vender seus próprios times”, especulou a fonte.

Jeff Bezoso fundador da Amazonas e SnyderO arquirrival de , assinou recentemente um acordo de confidencialidade, sinalizando que ele pode finalmente ser autorizado a entrar no processo de licitação. Fontes próximas a Bezos disseram que não estava claro se Bezos assinou o acordo com Snyder ou com a NFL.

Snyder está pedindo 6 bilhões astronômicos para vender

Snyder tem pedido um recorde de US$ 6 bilhões para os Comandantes, mas até agora, o lance mais alto em um leilão privado chegou a apenas US$ 5,5 bilhões de Foguetes Houston proprietário Tilman Fertitta.

O outro licitante conhecido é Philadelphia 76ers proprietário Josh Harriscujas tentativas de comprar o Comandantes pode ter sido reforçada pela recente adição de Danaher Corp. co-fundador Mitchell Rales.

No entanto, tanto Fertitta quanto Harris acreditam que o preço de Snyder pela equipe é astronômico, especialmente considerando o Denver Broncosuma franquia mais estável e lucrativa, foi vendida por um recorde de US$ 4,65 bilhões em agosto passado.

Em reuniões informais da NFL realizadas na última terça-feira, os proprietários adiaram a decisão sobre uma possível votação para remover Snyder se ele se recusasse a vender a franquia. Um grande obstáculo na venda do time, além do preço pedido, é a exigência de Snyder de ser indenizado por qualquer litígio futuro contra ele pela liga.