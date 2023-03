Dana White acredita que Jon Jones teria lidado com Francis Ngannou da mesma forma que fez com Ciryl Gane no UFC 285

Enquanto toda a comunidade do MMA clama pela pequena chance de ver uma luta entre Jon Jones e Francis Ngannou, o presidente do UFC, Dana White, não vê um acordo sendo feito – na verdade, se isso aconteceu, White não acredita. seria competitivo de alguma forma.

Depois de mais de três anos parado, Jones voltou ao octógono no UFC 285 e finalizou Ciryl Gane em pouco mais de dois minutos para conquistar o título dos pesos pesados ​​que foi vago por Ngannou quando o ex-campeão decidiu deixar a promoção. Em uma entrevista recente, White mais uma vez descartou a ideia de que Ngannou voltaria ao UFC e enfrentaria Jones, e se um acordo pudesse ser fechado, White está confiante de que a luta dos sonhos seria semelhante à luta do UFC 285.

“Não estou interessado, tentei fazer essa luta por dois anos”, disse White ao TMZ. “Ele não quis a luta e saiu daqui sem ter feito outro acordo. Eu sei como é o mundo do boxe, mas Francis não queria fazer isso. Eu tentei fazer essa luta por dois anos.

“E deixe-me dizer uma coisa, e muitas outras pessoas se sentem assim, acho que é exatamente assim que a luta teria sido se [Ngannou] estava lá [instead of Gane]. [Francis] e Ciryl teve uma guerra de cinco rounds, e se Ciryl não tentar essa finalização, Ciryl provavelmente vencerá essa luta – no final do quinto round.

A partir de agora, o caminho aponta para uma luta entre Jones e outro ex-campeão dos pesos pesados, Stipe Miocic. As primeiras conversas parecem levar à luta que acontecerá em julho no UFC 290, mas White diz que pode ser muito cedo – embora ele não esteja descartando completamente esse prazo.

“Aqui está o que torna isso tão incrível, você tem o maior lutador de artes marciais mistas de todos os tempos enfrentando o maior peso pesado de todos os tempos”, disse White. “Literalmente não existe nada melhor do que isso. Esse é o tipo de luta que você sonha em fazer.”

Jones quer a luta com Miocic pelo seu legado, mas com o peso-pesado na posição que está, White não estranharia nada que depois de uma luta com Miocic, Jones – apesar de estar nos estágios iniciais de um novo oito acordo de luta – “Bones” viraria a página para o próximo capítulo de sua vida.

“Eu não ficaria chocado se ele lutasse com Stipe e depois se aposentasse e não lutasse novamente”, disse White.