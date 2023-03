Dana White adverte Merab Dvalishvili: ‘Realmente má ideia’ para evitar lutar contra o amigo Aljamain Sterling

Dana White tem alguns conselhos de carreira para Merab Dvalishvili.

Após a impressionante vitória de Dvalishvili sobre o ex-campeão peso-galo Petr Yan na luta principal do UFC Las Vegas, White reagiu à promessa de Dvalishvili de nunca lutar contra seu amigo íntimo, o atual campeão peso-galo Aljamain Sterling. Dvalishvili já venceu nove lutas consecutivas, a mais longa sequência ativa na divisão até 65 quilos do UFC, mas não demonstrou interesse em desafiar Sterling pelo título.

“Não me lembro com quem diabos eu estava conversando outro dia sobre isso e pensei: ‘Não precisamos mais lidar com esses touros ***’”, disse White, falando à mídia no UFC APEX na noite de sábado. “No início, os acampamentos eram tão pequenos que você não tinha muitas opções diferentes, então tínhamos muitos desses caras dizendo: ‘Oh, ele é meu amigo, ele é meu amigo.’ Você ainda pode ser amigo e querer o que seu amigo tem.

“Seria uma péssima ideia para Merab seguir esse caminho.”

No passado, vários contendores de alto nível falaram sobre não querer ter que lutar contra amigos para ganhar uma chance pelo título. A American Kickboxing Academy já foi o lar de um trio de contendores meio-médios Jon Fitch, Josh Koscheck e Mike Swick, todos os quais frequentemente afirmavam que não lutariam entre si (Fitch e Koscheck desafiaram Georges St-Pierre pelo título do UFC em diferentes pontos em suas carreiras).

Jon Jones e Rashad Evans se recusaram de forma memorável a lutar um contra o outro após o treinamento, embora seu relacionamento tenha evoluído, e os dois se encontraram em uma luta pelo título dos meio-pesados ​​no UFC 145.

Independentemente de como White se sente sobre as escolhas de matchmaking de Dvalishvili, ele só tem elogios sobre como o contendor do peso-galo se comportou no evento principal do UFC Las Vegas.

“Luta inacreditável”, disse White. “Normalmente, Petr Yan dita o ritmo nesses tipos de lutas, esta noite Merab deu o ritmo e teve um ótimo desempenho, especialmente em sua primeira vez em rodadas de campeonato como essa.”

White não vai empurrar Dvalishvili para uma disputa de título contra Sterling se ele não quiser – um ponto discutível no momento de qualquer maneira, com Sterling definido para lutar contra o retorno de Henry Cejudo no UFC 288 em 6 de maio – mas seus sentimentos sobre Dvalishvili priorizar a amizade ao invés do campeonato é claro.

“Merab quer uma chance pelo título, ou Merab prefere que as pessoas abaixo dele pulem sobre ele e ele tenha que enfrentar todos esses caras diferentes quando ele nem está conseguindo a chance pelo título quando é o próximo na fila para isso?” Branco perguntou. “Essa é uma decisão pessoal que ele precisa tomar. Se é isso que ele quer fazer, posso contar como essa história termina. Não é um bom final para essa história. Mas ele é um menino grande, ele pode descobrir isso sozinho.

Assista ao scrum da mídia de Dana White abaixo, cortesia do MMA Mania.