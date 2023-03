Dana White: Colby Covington terá a próxima chance pelo título contra Leon Edwards ‘não importa o que aconteça’

Colby Covington terá a próxima chance de derrotar Leon Edwards e o título dos meio-médios do UFC.

Isso é de acordo com Dana White, que confirmou que o duas vezes desafiante ao título teria outra chance de se tornar campeão depois que ele voou para o Reino Unido para servir como lutador reserva para a luta principal do UFC 286 entre Edwards e Kamaru Usman. Covington já convocou a luta para julho, como parte das festividades anuais da Semana Internacional da Luta do UFC, que culmina com o UFC 290 em Las Vegas, mas White ainda não estava pronto para se comprometer com essa data.

“Não sei quando vamos fazer isso, mas essa é a luta que faz sentido e Colby veio aqui e cortou peso e fez de tudo para estar aqui para essa luta”, disse White ao se dirigir a Covington.

“Ele merece a luta. Sem falar que ele é o segundo ou terceiro melhor cara do mundo.”

Covington não luta desde março de 2022, quando venceu Jorge Masvidal por decisão unânime no UFC 272.

Após essa vitória, Covington teria sido atacado por Masvidal durante um incidente do lado de fora de um restaurante em Miami Beach, na Flórida, que levou à prisão do primeiro e único campeão do “BMF” do UFC. Enquanto Masvidal ainda enfrenta acusações decorrentes desse incidente, ele já marcou sua próxima luta contra Gilbert Burns no UFC 287 co-luta principal.

Quanto a Covington, ele permaneceu à margem e praticamente fora dos holofotes até sua aparição repentina para apoiar o evento principal do UFC 286 no sábado.

Embora existam outros adversários em potencial disponíveis, incluindo Belal Muhammad em uma seqüência invencível de nove lutas, White permaneceu inflexível de que Covington é o próximo.

Mesmo com a rivalidade entre Masvidal e Edwards depois que eles se envolveram em uma luta nos bastidores de um evento do UFC Londres em 2019, White continua ao lado de Covington como o contendor número 1.

“Colby consegue a próxima tacada”, disse White. “Não importa o que aconteça [with Burns vs. Masvidal].”

O mesmo vale para o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, que de repente manifestou interesse em desafiar Edwards em outubro, quando a promoção retorna a Abu Dhabi. White rapidamente descartou essa ideia também, enquanto repetia a si mesmo que Covington enfrentará Edwards em seguida.

Eu quero Leon no próximo mês de outubro em Abu Dhabi — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 19 de março de 2023

“Colby é o próximo,” disse White. “Vamos voltar para Abu Dhabi em 21 de outubro, mas definitivamente não será Leon e [Makhachev].”

Obviamente, Covington parece ser a única pessoa que White irá considerar para uma chance pelo título, embora ainda não se saiba quando ele pode realmente enfrentar Edwards depois que o atual campeão dos meio-médios do UFC lutou cinco rodadas duras contra Usman no sábado.