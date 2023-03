Dana White: Conor McGregor e Michael Chandler ‘não gostam um do outro agora’ após o drama do TUF 31

Parece que qualquer relacionamento cordial que Conor McGregor e Michael Chandler compartilharam quando O lutador final 31 começou a filmar chegou a um fim abrupto.

Parecia haver um respeito mútuo entre as estrelas do UFC enquanto treinavam um grupo de pesos leves e pesos galos, incluindo vários veteranos do UFC, como Jason Knight, Austin Hubbard, Brad Katona e Cody Gibson.

Tudo isso mudou alguns dias atrás, depois que algum tipo de briga ocorreu durante a produção. O presidente do UFC, Dana White, brincou com as más notícias que transformaram as filmagens em uma situação volátil entre McGregor e Chandler.

“Chandler e Conor eram muito respeitosos um com o outro, e então algumas coisas começaram a piorar e você verá no programa”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 285. “Eles não se gostam agora. Muita merda aconteceu na sexta-feira.

Com o programa programado para começar a ser exibido na ESPN em 30 de maio, White não pôde revelar a natureza do que exatamente aconteceu. Mas parecia que as coisas se tornaram físicas entre os treinadores.

White não tentou exagerar o incidente apenas para melhorar a audiência da TV, mas admitiu que era ruim o suficiente para desejar que a briga nunca se desenrolasse em primeiro lugar.

“Houve muita merda que aconteceu na sexta-feira, sim”, disse White. “Eu não olho para coisas que são boas para o show ou coisas assim. O que quer que aconteça, acontece.

“As coisas que acabaram de acontecer não deveriam ter acontecido e estou ficando velho. Eu teria estado lá mais cedo naquela época, mas não é bom.

Embora esta seja a primeira passagem de Chandler como treinador em O ultimo lutador, McGregor já esteve aqui antes – e esteve envolvido em brigas físicas no passado. O incidente mais notável foi quando McGregor treinou ao lado de Urijah Faber durante TUF 22. TA superestrela irlandesa estava dando socos em TJ Dillashaw, que ainda fazia parte da equipe Alpha Male de Faber na época. Uma discussão estourou com o ex-campeão peso-galo do UFC Cody Garbrandt, que terminou com Garbrandt empurrando McGregor e quase iniciando uma briga entre as duas equipes.

Não há como dizer o que aconteceu entre McGregor e Chandler, mas parece que os rivais amistosos agora estão definitivamente em desacordo.

Eles vão resolver qualquer ressentimento que esteja sendo construído durante o reality show quando eles finalmente se enfrentarem no final deste ano, embora ainda não haja data para a luta.

“Acredite em mim se houvesse [a date], você já deve ter ouvido falar sobre isso ”, respondeu White quando questionado sobre um McGregor vs. Chandler. “Assim que houver, anunciaremos, mas ainda não.”