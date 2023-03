Dana White diz que Jon Jones é o melhor de todos os tempos se vencer Cyril Gane

Reproduzir conteúdo de vídeo



Quem é o maior lutador do UFC de todos os tempos?? É um dos debates mais acalorados entre os fãs de MMA, e agora Dana Whiteestá pesando!

Anderson Silva, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov dar Jon Jones são os nomes mais frequentemente lançados (há também Demetrius Johnson, Amanda Nunese alguns outros) … e cada um pode certamente reivindicar o seu lugar como o melhor.

Mas, com Jones prestes a retornar ao octógono (primeira vez em 1.121 dias) contra uma fera genuína em Cyril Gane (recorde profissional de 11-1), e subindo para peso pesado da divisão meio-pesado que dominou por uma década, Dana disse a Babcock no TMZ Sports programa de TV (vai ao ar nos dias úteis em FS1) no início da semana em que Bones está a uma vitória de ser o 🐐.

“Não haverá discussões sobre quem é o GOAT se ele derrotar Cyril Gane no sábado”, disse White.





Quanto aos outros lutadores… estão todos inativos no UFC.

Silva é o ex-campeão dos médios. Ele derrotou todos de Chael Sonnen, Vitor Belfort, Forrest Griffin, Dan Henderson, Rico Franklin e muito mais. Ele manteve o título do UFC por mais tempo do que qualquer um na história da promoção … 2.457 dias, defendendo seu cinturão com sucesso 10 vezes.

GSP, ex-campeão dos meio-médios 2x e 1x dos médios, tinha um recorde profissional de 26-2, perdendo apenas para Matt Serra (2007) e Matt Hughes (2004). St-Pierre venceu adversários como Michael Bisping, Johnny Hendricks, Nick Diaz, Jake Shields, Carlos Condit, Dan Hardy, BJ Penn e quase todos os outros lutadores de sua geração.

Khabib é o único dos lutadores na conversa do GOAT a ficar invicto, retirando-se com um cartel de 29-0. Nurmagomedov derrotado Justin Gaethje, Dustin Poirier, Edson Barboza, Michael Johnson, Rafael dos Anjos dar Conor McGregor.

Tem muito mais com o Dana… conversamos com o chefão do UFC sobre tudo, desde Valentina Shevchenkocurrículo, para 3x campeão de luta livre da NCAA Bo Nickalestreia no UFC.



