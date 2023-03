Dana White encerra futuras negociações com Francis Ngannou: ‘Ele nunca mais estará no UFC’

Francis Ngannou nunca mais competirá no UFC.

Isso é de acordo com Dana White, que afirmou enfaticamente que após as negociações contratuais não conseguiram trazer Ngannou de volta em um novo acordo, e o UFC não está interessado em negociações futuras para ver seu retorno. Quando os dois lados não chegaram a um acordo, Ngannou renunciou ao título dos pesos pesados ​​do UFC e agora permanece um agente livre com a capacidade de assinar com qualquer outra organização do mundo.

“Nós negociamos com ele por anos”, respondeu White quando perguntado se o UFC tentaria assinar novamente com Ngannou. “Acabou. Acabou. Ele nunca mais estará no UFC”.

Embora ele não tenha respondido diretamente aos comentários, Ngannou não pareceu tão incomodado com base em seu post nas redes sociais após a entrevista de White após a pesagem do UFC 285.

Com a saída de Ngannou, o UFC rapidamente avançou para marcar uma nova luta pelo título dos pesos pesados, já que Ciryl Gane enfrentará Jon Jones no sábado com o cinturão vago em jogo.

Gane terá sua segunda oportunidade de se tornar campeão depois de reivindicar um título interino, mas depois perder para Ngannou por decisão unânime no UFC 270. Desde essa derrota, Gane se recuperou com uma vitória por nocaute sobre Tai Tuivasa para colocá-lo em posição de desafiar Jones, que fará sua estreia no peso pesado no UFC 285.

White diz que Gane foi a escolha natural para a oportunidade, uma vez que Ngannou optou por testar a agência livre.

“Quando Francis não lutou com Jon, Ciryl é o cara número 1 do mundo”, disse White. “Aquela luta foi muito tênue entre os dois, então Jon está entrando e lutando contra o melhor absoluto dos pesos pesados.

“Quando você pensa em Francis, Francis era o azarão na luta contra Jon e Ciryl começou como o favorito. Essa luta é grande para Jon Jones e Ciryl. Se Ciryl pode vencer Jon Jones, é um grande negócio.”

Apesar das afirmações de White, Ngannou na verdade abriu como favorito sobre Jones na maioria das apostas esportivas notáveis, quando as probabilidades foram oferecidas para o confronto em potencial. Na verdade, em BetOnline.ag, Ngannou era um grande favorito em -220 sobre Jones como o azarão em +180.

Quanto à luta contra Gane no sábado, Jones abriu como um leve azarão no DraftKings, mas fora isso ele era o favorito da maioria das outras casas de apostas. Faltando apenas algumas horas para o UFC 285 acontecer, Jones é um sólido favorito em toda a linha.

Independentemente disso, Jones e Gane lutarão pelo título vago com Ngannou obviamente não sendo mais uma opção para lutar contra nenhum deles.

Além disso, o vencedor da luta principal do UFC 285 já terá um desafiante à sua espera, depois que White confirmou que o ex-campeão dos pesos pesados ​​Stipe Miocic enfrentará Jones ou Gane em seguida.

“Ele é absolutamente o próximo”, disse White. “Quem vencer no sábado à noite enfrentará o Stipe em seguida.”