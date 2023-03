Dana White maravilhado com desempenho de Jon Jones no UFC 285: ele tratou Ciryl Gane ‘como se fosse uma criança’

Dana White já viu Jon Jones no seu melhor, mas até ele lutou para encontrar as palavras para descrever o último feito da lenda do MMA.

Jones voltou ao octógono em sua melhor forma no sábado, no UFC 285, em Las Vegas, onde lutou contra Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados. Em pouco tempo, Jones levou Gane para o tatame antes de finalmente finalizá-lo alguns minutos no primeiro round.

Foi a primeira luta de Jones em três anos e ele não perdeu o ritmo. Junto com suas realizações anteriores inigualáveis ​​na divisão dos meio-pesados, White acredita que não há mais debate sobre quem é o maior lutador de todos os tempos.

“Puta merda”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Escute, qualquer um nega que esse cara é o GOAT mais, eu não acho que ninguém negaria isso. Ele não é apenas o maior meio-pesado de todos os tempos, mas também parece o maior peso-pesado de todos os tempos.

“Quero dizer, houve algumas entrevistas que antecederam essa luta em que ele dizia: ‘Vou fazer isso parecer fácil’ e achei que era uma coisa boba de se dizer. É inacreditável, ele realmente é.”

O hiato de Jones nas competições foi motivado principalmente pelo ex-campeão dos meio-pesados ​​querer reservar um tempo para fazer a transição adequada para a divisão dos pesos pesados. No entanto, durante seu tempo fora, Jones também perdeu tempo devido a uma disputa de contrato público com o UFC, bem como vários problemas legais, incluindo uma prisão por violência doméstica em Las Vegas que ocorreu na noite em que ele foi introduzido no Hall da Fama do UFC. em setembro de 2021.

White hesitou em comentar se é possível esperar que Jones permaneça na linha reta e estreita daqui para frente, em vez disso, concentrando-se em como ficou impressionado com Jones retomando exatamente de onde parou no octógono.

“Vamos colocar desta forma: não há dúvida de que Jon Jones é especial”, disse White. “Ele é o maior de todos os tempos. Ele está invicto, nunca perdeu uma luta no UFC, já lutou nas melhores competições que existem, mas lidar com ele é como lidar com um artista é a melhor maneira de explicar isso. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Estou feliz por termos visto o que vimos esta noite.

“E muitos de nós que estamos no jogo há muito tempo, alguns de vocês podem discordar, alguns de vocês podem concordar, eu acredito muito na ferrugem do anel e no que ela faz. Nós nem conseguimos ver nenhum anel enferrujado. Quem sabe se houve alguma ferrugem esta noite. Ele simplesmente foi lá e literalmente fez com que parecesse nada, como se fosse a coisa mais fácil do mundo para ele fazer. Ele é uma aberração total da natureza e é o melhor de todos.

O outro lado da vitória unilateral de Jones foi o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​Ciryl Gane sofrendo a pior derrota de sua carreira. Em vez de criticar Gane, White se concentrou no desempenho de Jones e em como ele sente que Jones está simplesmente em outra classe em relação a seus colegas.

“O Francisco luta se [Gane] não vai para a chave de calcanhar, ele vence essa luta”, disse White. “Ele cometeu um erro bobo nas cinco rodadas. Hoje à noite, para comparar Francis Ngannou ou Ciryl Gane com Jon Jones, você não pode. Você não pode nem compará-los com esse cara.

“Ele entrou lá e terminou – ainda não consigo acreditar no que vi. Quão fácil, rápido e simples ele fez aquele visual, ainda está me impressionando. Então é difícil até falar sobre ele e qualquer outro peso pesado.”

“Mesmo se você olhar para ele esta noite, ele teve três anos para engordar”, acrescentou White mais tarde. “Muitas pessoas diziam: ‘Não sei, ele parece macio’, e se isso e aquilo e blá, blá, blá. Ciryl Gane é um monstro em ótima forma física e tudo mais. Jon Jones foi lá e o tratou como se fosse uma criança. Então eu acho que ele é o nível. Não sei se existe outro nível mais alto do que Jon Jones.”

Se Jones pretende montar outra corrida lendária em outra divisão, não faltam adversários. O bicampeão do UFC, Stipe Miocic, parece ser o primeiro a decidir, já que ele e White mencionaram no início desta semana que o plano era que Miocic desafiasse o vencedor do evento principal do UFC 285.

Miocic disse que o UFC já havia dito que ele provavelmente lutaria pelo título em julho, durante a Semana Internacional da Luta do UFC. White confirmou que Miocic é o próximo, mas não soube confirmar a data.

“Não sei quando, mas ele definitivamente está lutando contra Stipe”, disse White.