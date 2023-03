Dana White: os planos de backup de Colby Covington não deveriam ser secretos, mas ‘ele está lá’ na disputa pelo título

Colby Covington pode ter chocado muito a comunidade do MMA ao ser o lutador reserva para a luta principal do UFC 286 de sábado entre Leon Edwards e Kamaru Usman, mas o presidente do UFC, Dana White, realmente não entende o porquê.

Na pesagem oficial de sexta-feira, Covington subiu na balança pela primeira vez em mais de um ano e atingiu a marca de 170 libras caso seus serviços sejam necessários para a luta pelo título dos meio-médios. Quando questionado sobre a pesagem de Covington, White disse que até seu próprio filho foi expulso pelo ex-campeão interino servindo como lutador reserva.

“Eu nem sabia que era segredo”, disse White aos repórteres após a pesagem cerimonial do UFC 286. “Estamos apenas fazendo o que fazemos e não estou realmente ciente do que [the media] sabe e o que [they] não sei até que aconteça. Não era nada que estava sendo mantido em segredo. Temos um backup para cada luta. Nunca é grande coisa. Ninguém nunca pergunta, ‘Bem, quem é o reforço para esta luta?’ Não é nada que realmente promovamos.

“Nunca recebe tanta atenção quanto Colby recebeu hoje.”

Covington não compete desde sua vitória por decisão unânime sobre Jorge Masvidal na luta principal do UFC 272 em março de 2022.

Nos dias seguintes à luta, Covington teria sido atacado por Masvidal do lado de fora de um restaurante em Miami Beach, Flórida – uma situação que ainda não foi totalmente resolvida.

Por quase um ano, White tem dito que Covington está pronto para retornar, mas algumas lutas não se alinharam. Enquanto sua aparição em Londres levou a especulações sobre “Chaos” enfrentar o vencedor da trilogia de sábado entre Edwards e Usman, White disse que as coisas ainda estão no ar.

“Isso, eu não sei”, disse White sobre Covington ser o próximo na fila para o título. “Ele se preparou para isso e obviamente é um dos melhores do mundo, mas sim, ele está lá.”