Dana White responde a Leon Edwards, diz Usman vs. Covington 3 ‘provavelmente’ teria sido o próximo de qualquer maneira

Dana White costuma dizer que não faz lutas logo após os eventos do UFC, mas abriu uma rara exceção ao anunciar Colby Covington como o próximo candidato ao título meio-médio de Leon Edwards nas horas após o UFC 286. Então, por que Covington era um caso especial ?

“Isso é verdade [we don’t make fights right after fights], mas isso foi um acéfalo”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC San Antonio. “Quero dizer, se [Kamaru] Usman não existe, Colby já é o campeão há algum tempo. E ele está lá desde sempre. Ele cortou o peso, apareceu para preencher essa luta e um milhão de outras razões pelas quais ele merece essa luta.

Edwards defendeu seu trono dos meio-médios com a segunda vitória consecutiva sobre o ex-campeão do UFC Kamaru Usman no UFC 286, vencendo por decisão majoritária. Edwards inicialmente capturou o cinturão de Usman com um impressionante nocaute no quinto round no UFC 278.

Covington perdeu as duas tentativas anteriores pelo título dos meio-médios do UFC, perdendo para Usman por nocaute no quinto round no UFC 245 e depois por decisão unânime no UFC 268. Ele competiu apenas quatro vezes desde dezembro de 2019, obtendo vitórias sobre Tyron Woodley e Jorge Masvidal entre suas duas derrotas para Usman. Ele não luta desde março de 2022.

Quando perguntado se o UFC ainda planejava dar a Covington a próxima chance pelo título se Usman tivesse derrotado Edwards para recuperar seu cinturão no UFC 286, White respondeu afirmativamente.

“Provavelmente, provavelmente”, disse White.

“Ele não ganhou, então não estou nessa posição.”

O anúncio de White sobre Edwards vs. Covington causou divisão no mundo do MMA. Muitos criticaram a decisão apontando a falta de atividade recente de Covington ou a escassez de vitórias sobre os atuais contendores dos meio-médios, especialmente com Belal Muhammad acumulando uma seqüência invencível de nove lutas na divisão desde abril de 2019.

White se irritou com a sugestão de que Muhammad merecia a chance pelo título mais do que Covington, afirmando apenas que o UFC tinha planos para Muhammad. White disse anteriormente que a promoção esperava contratar Muhammad contra o candidato em ascensão Shavkat Rakhmonov. White também minimizou a ideia de que o UFC deveria ter esperado que Gilbert Burns e Masvidal se enfrentassem em 8 de abril no co-evento principal do UFC 287 antes de tomar uma decisão.

Entre os maiores críticos da nomeação de Covington pelo UFC está o próprio Edwards e sua equipe. Após sua vitória, o atual campeão dos meio-médios do UFC zombou da disputa de cinturão de Covington e declarou em A Hora do MMA que ele não pretende permitir que Covington seja o próximo homem na fila – uma declaração que atraiu a ira de Covington.

Ao responder a Edwards, White deixou claro que a decisão do UFC foi tomada.

“Por que Colby não merece a luta? Alguém pode me explicar isso ”, disse White.

“Ele foi atacado e realmente se machucou com isso. Leon não lutou por quase dois anos – ele conseguiu. Ouça, não é como se eu fosse um grande [fan], ‘Oh, Colby, Colby.’ Colby Covington merece essa chance pelo título. E eu não culpo Leon. Leon acabou de passar por Usman duas vezes e agora está olhando para outro lutador com um estilo descolado e difícil de lidar. Mas é isso. Quando você se torna o campeão, todo mundo vem atrás de você.

“Todos os assassinos heterossexuais estão vindo atrás de você. Três vezes por ano, você se depara com nada além dos caras mais malvados do mundo em sua divisão. Então é apenas parte do [role]. Se você olhar para Usman e o que ele fez, Usman passou por aquela divisão duas vezes. Usman é um dos maiores de todos os tempos e Leon acabou de vencê-lo duas vezes. Você é o cara, Leon. Você é o cara. Todo mundo está vindo atrás de você, e será Colby o próximo.