Dana White revela que Conor McGregor queria 2 de seus lutadores no TUF 31 como condição para treinar

Quando se trata de negociações contratuais com lutadores, o dinheiro é sempre importante, mas muitas vezes são outras questões que precisam ser trabalhadas para chegar a um acordo.

Isso é de acordo com o presidente do UFC, Dana White, que diz que o funcionamento interno em torno de acordos com atletas do UFC nem sempre é apenas sobre o número de zeros sendo adicionados a um contracheque. Tudo, desde estar na capa de um videogame até a permissão para caminhar até a jaula com uma bandeira, pode desempenhar um papel na obtenção de um acordo sobre um contrato.

“O que é hilário é publicamente que sempre parece ser sobre o dinheiro, e o que é louco é que é mais sobre os merdinhas – todos os merdinhas ao redor”, disse White na quinta-feira em O programa Pat McAfee. “Vocês querem mais dinheiro, os caras que estão filmando agora querem mais dinheiro, meu cara da mídia social sentado aqui, todo mundo quer mais dinheiro. Essa é a natureza humana. Mas quando você chega ao nível dos Conors e Jon Jones e esses caras, é a pequena merda. São todos os merdinhas que estão por aí.

“Jon Jones, sábado à noite [at UFC 285] foi a primeira vez que ele trabalhou em três anos. Então, sim, dinheiro é um problema, mas ele tem dinheiro pra caralho. São todas as outras merdas que acompanham isso.

White disse que uma das concessões mais recentes feitas para fechar um acordo envolveu Conor McGregor depois que o ex-campeão de duas divisões foi abordado para treinar a nova temporada de O ultimo lutador ao lado de Michael Chandler.

Acusações foram feitas de que McGregor trouxe pessoalmente atletas que ele escolheu para participar do reality show, o que significa que outros atletas foram eliminados dessas vagas.

White primeiro rejeitou as reclamações e McGregor negou abertamente qualquer tratamento preferencial. Mas então White confirmou que foi exatamente o que aconteceu, embora o UFC tenha feito questão de cuidar dos lutadores que não estavam mais participando do O ultimo lutador.

Um exemplo foi Loik Radzhabov, que revelou ter sido retirado do elenco do TUF 31 um dia antes do início das filmagens. Ele então teve a chance de se juntar imediatamente ao elenco no UFC 285, onde conquistou uma vitória como substituto tardio.

“É uma merda tão pequena”, disse White. “O problema é que se você nos chama de liga, se você tem uma liga como a nossa, uma vez que você começa a dar para um, então você tem que dar para 850. ‘Por que ele consegue fazer isso e eu não consigo? fazem isto?’ E eu faço isso às vezes.

“Aconteceu recentemente que Conor McGregor iria treinar nesta temporada de O ultimo lutador e ele disse, ‘Sim, eu vou fazer isso, mas eu estou trazendo dois caras que eu quero fazer direto para o show.’ Então, é claro, a porra da mídia [says], ‘Ah, isso não é justo, e o que aconteceu com esses caras?’ Cala a boca. Então vamos cuidar dos caras que não estão nisso, e é isso que Conor quer, vamos dar a ele.”

No geral, White elogiou McGregor por ser um dos lutadores mais fáceis de se trabalhar quando se trata de negociações contratuais e acordos que precisam ser feitos para suas lutas.

“Ele é um grande parceiro”, disse White. “Conor é um ótimo parceiro para se trabalhar. Conor e eu nunca tivemos problemas. Você pensa que esse garoto passou de ninguém sabia quem ele era para uma das maiores estrelas de todos os esportes. Você nunca viu nenhuma briga pública comigo e com ele.

“Muitas vezes, quando você consegue esse nível de fama e dinheiro, fode tudo, certo? Isso nunca aconteceu comigo e Conor. Sempre fomos sólidos. Ele é um bom empresário. Ele é um garoto esperto, ele sabe o que está fazendo.”

Atualmente, McGregor ainda está filmando TUF 31com o show marcado para estrear em 30 de maio e durar até o início de agosto na ESPN.

Depois, McGregor deve enfrentar Chandler, embora White admita que os detalhes sobre essa luta ainda estão sendo discutidos, desde a data até o local e até a categoria de peso.

“Ainda estamos trabalhando nisso e descobrindo isso”, disse White. “Ainda há muito trabalho a ser feito na luta com o Conor.

“Eles vão lutar – quando, não é garantido. Quando, qual categoria de peso, o que esses caras estão fazendo. As filmagens de Conor nesta temporada de O ultimo lutador com Chandler, mas Conor ainda está voltando daquela fratura na canela. Ainda há muitas perguntas e ses, e ainda não temos respostas.”