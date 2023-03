Dana White tentou reverter a única derrota de Jon Jones, mas não conseguiu: ‘Jones deveria estar 27-0’

Jon Jones é sem dúvida o maior lutador da história do MMA, com um cartel quase perfeito.

Enquanto se prepara para retornar ao UFC 285 no sábado, Jones entra em sua luta contra Ciryl Gane com um cartel de 26-1 e um no contest em 28 lutas na carreira. A única derrota foi uma desqualificação em uma luta que Jones estava dominando contra Matt Hamill em 2009, no entanto, a ação foi interrompida depois que o futuro campeão meio-pesado do UFC acertou várias cotoveladas que o árbitro Steve Mazzagatti considerou ilegais.

O movimento de rebatida, conhecido como 12 para 6 – essencialmente trazer os cotovelos para cima e depois para baixo novamente – é ilegal e, quando Hamill foi incapaz de continuar, Mazzagatti desqualificou Jones em vez de declarar as faltas acidentais ou declarar no contest.

É um assunto que até hoje irrita o presidente do UFC, Dana White, porque ele não acredita que Jones mereça ter nenhuma mancha em seu cartel, principalmente por uma luta em que estava demolindo Hamill até a paralisação devido aos golpes ilegais.

“Quero dizer, realisticamente – se você olhar para todas as pessoas com quem ele lutou, ele nunca perdeu uma luta”, disse White em O Show de Jim Rome na quarta-feira. “Me mata isso, aquele [loss] está em seu registro. 26-1.

“Você tem que entender para quem não sabe, isso foi em uma época em que a Comissão Atlética do Estado de Nevada era muito fraca e havia um árbitro lá que interrompeu a luta e chamou Jones de perdedor naquela luta. Uma luta que ele estava dominando e deveria ter sido finalizada. Em vez de desqualificar Jones, eles deveriam ter parado a luta. Jones realmente deveria estar com 27-0.”

No final das contas, White responsabiliza Mazzagatti por fazer uma má decisão, o que é parte do motivo pelo qual ele se manifestou contra o árbitro enquanto ainda estava arbitrando as lutas.

Eventualmente, Mazzagatti foi removido da rotação regular de árbitros que supervisionavam as lutas do UFC.

Até hoje, White diz que está lutando continuamente para fazer com que a Comissão Atlética de Nevada anule a única derrota na carreira de Jones, mas, apesar de seus melhores esforços, ele simplesmente não conseguiu.

“Aquela luta deveria ter sido interrompida, deveria ter acabado e Jones deveria estar com 27-0”, disse White. “Lutei muito para tirar esse do registro dele, mas não consegui.

“É horrível. É um árbitro que eu falei um milhão de vezes que não deveria nem estar no octógono [refereeing]. Mas o que você vai fazer?”

No que diz respeito às suas expectativas para sábado, White ainda acredita que a ferrugem do ringue pode ser um fator para Jones depois de ficar de fora nos últimos três anos desde sua última luta, mas ele também acredita que o ex-campeão meio-pesado do UFC ainda é o número 1 da libra. lutador por peso no esporte, mesmo quando ele se aproxima de sua estreia no peso pesado.

“Teria que ser Jon Jones [as the No. 1 pound-for-pound fighter]”, disse Branco. “Eu posso te dizer isso, Jon Jones é uma aberração absoluta da natureza. Ele tem sido desde o dia em que entrou nesta empresa. Todas as perguntas serão respondidas no sábado à noite.