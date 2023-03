Dana White’s Power Slap não retornará ao TBS para a 2ª temporada

O experimento Power Slap no TBS acabou.

No entanto, o mais recente empreendimento de Dana White já tem uma nova casa de transmissão.

Na segunda-feira, os representantes da Warner Media e TBS confirmaram ao MMA Fighting que a rede não irá mais transmitir Power Slap após o final da primeira temporada na última quarta-feira.

O reality show e a série de competições estreou no TBS depois que White iniciou a organização em 2022 devido ao grande número de visualizações de tapas recebidos nas redes sociais e no YouTube nos últimos anos.

A temporada culminou com um evento ao vivo transmitido exclusivamente no Rumble – um serviço apresentado como uma alternativa ao YouTube que se tornou o lar de vários conservadores proeminentes, incluindo um acordo com o ex-presidente Donald Trump para servir como plataforma de streaming para sua marca Truth Social. . A final ao vivo do Power Slap, que aconteceu no UFC APEX em Las Vegas, foi ao ar logo após o card do UFC Las Vegas do Virgin Hotel and Casino.

Power Slap inicialmente estreou no TBS em janeiro no horário das 22h após o All Elite Wrestling nas noites de quarta-feira.

A audiência variou durante a primeira temporada, com o episódio final atraindo 220.000 espectadores médios com uma classificação de 0,05 no cobiçado grupo demográfico de 18 a 49 anos.

Mesmo antes da TBS confirmar os planos de não transmitir mais Power Slap na rede, White já havia anunciado um acordo em princípio com Rumble para uma mudança em tempo integral para a plataforma de streaming, com a esperança de mudar o local para Abu Dhabi para a segunda temporada. .

“Cheguei a um contrato de dois anos para [Power Slap]. Ainda não fechamos o negócio, mas temos um termo de compromisso. Tenho um contrato com a Rumble pelos próximos dois anos para entregar mais dois episódios do reality show, Power Slap, e oito lutas ao vivo, e estou trabalhando em um acordo agora para filmar a 2ª temporada em Fight Island em Abu Dhabi ”, revelou White em O programa Pat McAfee.

A primeira temporada do Power Slap ocorreu em Las Vegas depois que a Comissão Atlética de Nevada (NAC) votou unanimemente para sancionar o esporte em outubro passado. Stephen Cloobeck, o ex-presidente do NAC que votou para aprovar o esporte em Nevada, disse recentemente à Associated Press sobre sua decisão: “Eu cometi um erro. Não estou feliz com isso.”