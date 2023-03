Dani Alves encontra consolo no futebol após marcar para time da prisão

Daniel Alves está atualmente na prisão após ser acusado de agressão sexual, mas ainda consegue jogar futebol.

O brasileiro está detido no presídio Brians 2 após a denúncia ter sido feita em relação a um incidente ocorrido em Barcelona no final de 2022.

Segundo a mídia espanhola Servimedia, o ex- Pumas jogador está cada vez mais organizando pequenos jogos para se divertir. Nos últimos dois jogos até marcou um gol.

alves tem sido bem recebido pelos internos, parece que o sul-americano é muito simpático e conversa com eles, que dizem que o jogador é humilde e simples.

O que aconteceu com Daniel Alves?

alves está sob custódia na Espanha desde 20 de janeiro de 2023. O jogador teria abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado.

A justiça espanhola determinou a prisão do atleta após ouvir declarações contraditórias do brasileiro. Segundo a imprensa espanhola, na última versão do seu relato, o ex-jogador do Barcelona afirmou que manteve relações sexuais consensuais com a mulher.

alves foi inicialmente detido no Centro Penitenciário Brians 1, mas foi transferido para o Brians 2 três dias após sua prisão. A prisão está localizada no município de Sant Esteve Sesrovires, a 40 km de Barcelona.

alves jogou futebol profissional pela última vez em 8 de janeiro, quando Pumas jogado Juarez no campeonato mexicano Clausura. O clube rescindiu o contrato do lateral-direito no dia 20 de janeiro.