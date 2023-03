Daniel Jones assina novo contrato: pode ser o início de uma nova era para os QBs?

daniel jones transformou uma temporada decente em um contrato de mega-dinheiro que eleva o padrão no NFL.

Uma vez o Gigantes de Nova York deu a Jones um acordo no valor de $ 160 milhões em quatro anos – $ 82 milhões estão garantidos nas duas primeiras temporadas – o preço subiu para os zagueiros da liga. Suba.

Se Jones puder se juntar a Patrick Mahomes, Josh Allen e seis outros no Clube de US$ 40 milhões por ano depois de uma temporada de fuga em que ele lançou apenas 15 passes para touchdown e correu para mais sete, quanto dinheiro os QBs mais talentosos receberão?

Antes da última temporada, os Giants se recusaram a dar Jones sua opção de quinto ano em $ 22,3 milhões. Agora, eles estão pagando a ele como um superstar depois que ele ajudou a levá-los a um recorde de 9-7-1 e sua primeira aparição nos playoffs desde 2016.

Mas Jones era essencialmente um gerente de jogo que protegia o futebol. Seu melhor desempenho veio em uma vitória no playoff em Minnesota, seguida por um fracasso na derrota no final da temporada na Filadélfia.

Apenas Aaron Rodgers tem um salário médio anual de $ 50 milhões por ano. Lamar Jackson, Jalen Hurts, Joe Burrow e Justin Herbert deve ser o próximo considerando o que Jones conseguiu dos Giants.

Jackson, o MVP da NFL de 2019, recebeu uma marca de franquia não exclusiva do Baltimore Ravens, então ele ganhará $ 32,4 milhões nesta temporada – uma pechincha em comparação com Jones – se ele não assinar um contrato de longo prazo. Ele não tem um agente que já poderia ter terminado o que se tornou um processo demorado.

Jackson pode negociar com outras equipes quando a agência gratuita começar na próxima semana. Os Ravens podem igualar sua melhor oferta ou podem aceitar duas escolhas de primeira rodada em troca.

Jackson, que completou 26 anos em janeiro, tem 45 vitórias e 16 derrotas em quatro temporadas com os Ravens. Ele está em 1-3 nos playoffs, mas já é um dos seis zagueiros na história da NFL com 10.000 jardas em passes e 4.000 corridas.

Machuca, Toca e Herbert são elegíveis para extensões de contrato nesta offseason.

Hurts levou os Eagles ao Super Bowl e foi vice-campeão atrás de Patrick Mahomes para AP NFL MVP. Ele também foi finalista para Jogador Ofensivo do Ano após totalizar 35 touchdowns, lançando para 3.701 jardas e correndo para 760.

Na derrota da Filadélfia por 38 a 35 para Mahomes e os Chiefs no Super Bowl, o Hurts teve um dos melhores jogos gerais já vistos no maior palco do futebol. Ele completou 71% de seus passes para 304 jardas e um TD, e correu para 70 jardas e três pontuações.

Um ponto de partida razoável para suas negociações contratuais seria Acordo de Kyler Murray – $ 230,5 milhões em cinco anos.

“Respeito tremendo por ele como jogador, como pessoa”, disse o gerente geral dos Eagles, Howie Roseman, sobre o Hurts. “Respeito enorme pelas pessoas que trabalham com ele para fazer isso, e você passa por isso de uma maneira que quer encontrar uma solução ganha-ganha. Você quer encontrar algo que ele se sinta realmente bem e, ao mesmo tempo, que nos sentimos bem e o cercamos de bons jogadores. Ele sabe disso. Ele é um cara inteligente. Ele entende isso. Isso não significa que não será um ótimo contrato para ele, porque ele também merece isso.”

Toca levou o Cincinnati Bengals ao Super Bowl em sua segunda temporada em 2021. Burrow teve uma média de passes de 4.543 jardas e 35 touchdowns nos últimos dois anos. Espera-se que ele se torne o jogador mais bem pago da história da NFL sempre que assinar seu novo contrato.

“Ainda não está pronto”, disse o GM do Bengals, Duke Tobin, na semana passada. “Sabe, é um bom problema de se ter. Tenho falado bastante sobre o que Joe significa para nós, e meu trabalho é facilitar seu sucesso da melhor maneira possível, colocando as peças em torno dele, e seu contrato será concluído quando chegar feito. Mas é um bom problema ter. Ele é uma parte vital do que estamos fazendo.”

herbert tem 14.089 jardas em passes e 94 touchdowns em três temporadas para o Los Angeles Chargers, que chegou aos playoffs, mas perdeu uma vantagem de 27-0 em uma derrota no wild card para Jacksonville em janeiro.

O agente Leigh Steinberg diz que o contrato de Jones “certamente aumenta o mercado para outros quarterbacks” e apontou para Jackson, Hurts, Burrow e Herbert.

“Jones teve uma excelente temporada, mas não é considerado seu equivalente. Todos os outros zagueiros verão isso como um piso e o usarão nas negociações”, disse Steinberg à AP.

Claro, dinheiro garantido é a parte mais importante de qualquer contrato da NFL. Deshaun Watson recebeu US$ 230 milhões totalmente garantido ao longo de cinco anos do Cleveland Browns no ano passado. Sem dúvida, Jackson quer pelo menos o mesmo, o que levou a um impasse nas discussões.

Acordos totalmente garantidos não se tornaram uma tendência, embora os quarterbacks e seus agentes continuem a apontar que Watson conseguiu seu contrato enquanto estava atolado em problemas legais. Depois que Watson assinou, Murray (US$ 189,5 milhões garantidos) e Russell Wilson (US$ 161 milhões garantidos) recebeu menos no verão passado e Derek Carr (US$ 100 milhões garantidos) até agora conseguiu o máximo nesta entressafra.

Grandes dias de pagamento agora aguardam Jackson, Hurts, Burrow, Herbert e outros.