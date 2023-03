Daniel Jones foi chamado de ‘lixo’ por um jogador da NFL depois de assinar um contrato antes de Lamar Jackson

daniel jones conseguiu garantir um contrato de quatro anos com o gigantes pagando-lhe um valor médio de $ 40 milhões de dólares por temporada, algo que parece normal para um quarterback conseguir, mas desde Lamar Jackson está sendo franqueado marcado pelos Ravens, isso significaria que ele ganharia US$ 32,1 milhõesalgo que parece muito abaixo do que deveria ser seu valor de mercado.

Mas, apesar disso, cinco times foram rápidos em tornar pública sua falta de intenção de buscar uma troca por Lamar Jackson, poucas horas após o corvos deu a ele a tag de franquia não exclusiva, o que significa que as equipes poderiam oferecer a ele um contrato que ele gostasse e pagar apenas duas escolhas de draft da primeira rodada para baltimore em troca.

Isso levou muitos a acreditar que isso era um sinal de equipes e NFL proprietários mais especificamente conspirando para evitar dar Lamar Jackson o que ele estava pedindo dos Ravens, que é um contrato garantido assim como Deshaun Watson peguei do marronscom o dono do Baltimore, Steve Bisciottitendo sido muito veemente contra isso no passado.

Jogador do Bears chamou Daniel Jones de ‘lixo’, Darius Slayton o defende

Jaquan Briskermembro do Chicago Bears defesa, twittou que Daniel Jones foi pago antes Lamar Jackson apesar do fato de que ele é “lixo”.

Dario Slaytonwide receiver para o Gigantes de Nova York e o companheiro de equipe de Jones saiu em sua defesa e sem nenhuma palavra anexada a isso, apenas twittou uma captura de tela do placar do jogo da temporada regular desta temporada em que eles os derrotaram.