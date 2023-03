Danielle Kang permanece imperturbável em Cingapura para liderar o Campeonato Mundial

Danielle Kang evitou distrações durante um dia chuvoso e acertou 9 abaixo de 63 na sexta-feira para uma vantagem de um tiro após a segunda rodada de o Campeonato Mundial Feminino em Cingapura.

Kang abriu com 71 para um total de 10 abaixo de 134 após duas rodadas.

Allison Corpuz (65) e Hyo Joo Kim (67) líder do primeiro turno, Elizabeth Szokol (71) foram um tiro de volta no Sentosa Golf Club. Szokol abriu na quinta-feira com 64.

Três outros, incluindo a jogadora americana Nelly Korda, foram outra chance de 8 abaixo de 136.

A rodada foi suspensa por fortes chuvas, mas não atrapalhou Kang.

“Na verdade, não me importo muito com os atrasos climáticos porque sinto que só tenho tempo para relaxar. Sinto-me menos apressado”, disse Kang.

“Mas meu caddie foi realmente útil na chuva”, acrescentou ela. “Eu disse a ele ele tinha toalhas mágicas. Não sei o que estava acontecendo, mas a empunhadura estava totalmente encharcada quando foi para a bolsa, e toda vez que ele me entregava o taco, estava completamente seco. Então foi incrível.”

Corpuz expressou o mesmo tema e disse que estava “tentando ser paciente hoje, especialmente com todos os atrasos do tempo”.

A serenidade valeu a pena Nº 8 com uma águia-3.

“Consegui lançar aquele putt e ganhar impulso indo para a defesa nove”, disse Corpuz, “e alguns birdies na defesa nove também.”