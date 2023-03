Danny Sabatello x Marcos Breno entre as adições ao duelo do Bellator no Havaí

Danny Sabatello deve retornar pela primeira vez desde que falhou em sua tentativa de vencer o GP dos galos do Bellator.

Na terça-feira, os responsáveis ​​pela promoção revelaram os cards de luta atualizados para o retorno do Bellator ao Havaí em abril. O Bellator 294 acontece no dia 21 de abril, enquanto o Bellator 295 acontece na noite seguinte, com ambos os eventos sendo realizados no Neal S. Blaisdell Center em Honolulu.

Sabatello enfrenta Marcos Breno no card principal do Bellator 294.

Outras adições ao evento de sexta-feira incluem uma luta meio-médio do card principal entre Levan Chokheli e Michael Lombardo, juntamente com uma série de lutas preliminares, incluindo Tyrell Fortune x Sergei Bilostennyi, Alex Polizzi x Karl Moore, Killys Mota x Kenneth Cross, Cris Lencioni contra Blake Smith e Anthony Adams contra Sharaf Davlatmurodov.

Lutas adicionais para o evento de sábado do Bellator 295 incluem Ilara Joanne x Bruna Ellen e Alexey Shurkevich x Masayuki Kikuiri.

O Bellator 294 é encabeçado pela luta pelo cinturão peso mosca entre Liz Carmouche e DeAnna Bennett, enquanto o campeão interino do peso galo Raufeon Stots enfrenta Patchy Mix para determinar o vencedor do GP da divisão no evento principal do Bellator 295.

Confira abaixo as escalações atualizadas do Bellator 294 e do Bellator 295.

Bellator 294

Card principal (21 de abril às 22h ET, Showtime)

Liz Carmouche x DeAnna Bennett – luta pelo cinturão dos moscas

Tim Johnson x Said Sowma

Arlene Blencowe vs. Sarah McMann

Danny Sabatello vs. Marcos Breno

Levan Chokheli vs. Michael Lombardo

Card Preliminar (20:00 ET, MMA Fighting)

Alex Polizzi x Karl Moore

Killys Mota x Kenneth Cross

Tyrell Fortune vs. Sergei Bilostennyi

Cris Lencioni x Blake Smith

Antonio Adams vs. Sharaf Davlatmurodov

Bellator 295

Card principal (22 de abril às 22h ET, Showtime)

Raufeon Stots x Patchy Mix – final do grand prix pelo título interino dos galos

Ilima-Lei Macfarlane vs. Kana Watanabe

Aaron Pico x Otto Rodrigues

Kyoji Horiguchi contra Ray Borg

Card Preliminar (19:00 ET, MMA Fighting)

Mads Burnell x Justin Gonzales

Yancy Medeiros x Charlie Leary

Kai Kamaka III vs. Adli Edwards

Sumiko Inaba vs. Veta Arteaga

Keoni Diggs x Weber Almeida

Bobby King x Aalon Cruz

Davion Franklin vs. Kasim Aras

Ilara Joanne vs. Brown Ellen

Alexey Shurkevich vs Masayuki Kikuiri