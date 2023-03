Darren Till confirma que está fora do elenco do UFC e revela que pediu liberação

O que está acontecendo pessoal,

Eu, Dana e Hunter ainda somos legais pra caralho.

Eu pedi ao UFC 2 para me remover apenas 2 para resolver alguma outra merda para o previsível,

Eles concordaram alegremente em me liberar do contrato, o que eu aprecio.

Não vou a lugar nenhum, tenho grandes planos para executar e voltarei.

— Frank Till (@darrentil2) 1º de março de 2023