Darren Till não planeja lutar MMA fora do UFC após a liberação, mas diz que houve ‘ofertas malucas’

Darren Till se separou oficialmente do UFC, mas não espere vê-lo aparecer em outra organização de MMA tão cedo.

O ex-desafiante ao título do UFC apareceu no Acredite em mim podcast para falar sobre a recente liberação do UFC a pedido dele, incluindo o que isso significa para seu futuro na luta e se ele vai competir, além de tirar uma folga para se recuperar de lesões.

“Eu falei com [UFC executive] Caçador [Campbell] e os caras do UFC – isso é depois da minha última luta – porque Hunter está comigo há muito tempo, tipo, nos últimos dois anos desde que lutei [Robert] Whittaker”, disse Till. “Ele está sempre duro comigo, tipo, ‘Darren Till, escute. Nós acreditamos em você, você vai até o fim, mas estamos cansados ​​de você se machucar. Simplesmente não estamos tolerando isso. Isso durou dois anos e eu sempre prometi: ‘Sim, sim, estou bem agora’, mas obviamente não estou bem há dois anos. Eu apenas não tenho realmente atendido meu corpo.

“Depois da última luta, falei com ele: ‘Hunter, escute, eu realmente preciso acertar meu corpo, mas sinto que preciso fazer isso fora do UFC. Eu sinto que preciso de dois anos de folga para me concentrar em outra coisa por enquanto, meio que desviar a atenção.’ Ele disse, ‘Pense nisso, mas não temos o hábito de trazer as pessoas de volta ao UFC depois que elas saem’. Na minha cabeça, eu pensava, ‘Está tudo bem em você dizer isso agora, mas voltarei quando for a hora certa.’

“Nós conversamos e outro dia descobri que eles me cortaram, mas obviamente eles me enviaram papéis de liberação porque eu perguntei se eu poderia ser liberado. E foi isso, então as notícias correram e meu telefone não parou desde então. É um novo capítulo até eu voltar para lá.”

Os últimos anos foram uma luta para Till, que lutou esporadicamente devido a lesões frequentes e teve pouco sucesso quando conseguiu entrar no octógono. Ele competiu apenas seis vezes desde 2018, com uma vitória nesse trecho. Till está atualmente em uma sequência de três derrotas consecutivas, com derrotas por finalização nas duas últimas lutas.

Agora, Till é um agente livre, mas em respeito a Campbell e ao presidente do UFC, Dana White, ele não espera fazer muitas aparições fora do UFC.

“Acho que seria desrespeitoso”, disse Till. “Tenho um bom relacionamento com Hunter e Dana, acho que seria desrespeitoso da minha parte dizer que vou arrumar meu corpo e depois lutar fora do UFC, mesmo que nos últimos dois dias eu tenha tido algumas ofertas malucas para lutar em outros shows. Todo mundo está me mandando mensagens e todos os gerentes e coisas assim. ‘Alguém quer te dar isso ou aquilo.’ Eu sou como, OK. Na minha opinião, seria muito desrespeitoso com Hunter e Dana fazer isso, quer eu faça ou não, é uma coisa diferente, você tem que pensar em si mesmo e no dinheiro e tal. Eu provavelmente não vou fazer isso.

“Esta é a coisa. Eu sou capaz de golpear. Posso bater o dia todo, não tem nada de errado aí, é só que assim que começo a entrar no MMA meus joelhos dobram e não sobra mais nada no momento com eles. Acho que é hora de acertar e realmente atendê-los da melhor maneira e acho que vou fazer isso, então esse é o plano.”

Till garantiu aos anfitriões Michael Bisping e Anthony Smith que está bem mentalmente e que aos 30 anos ainda tem muito tempo para se recuperar. Isso não significa que ele estará sentado sobre os louros pelos próximos anos.

Se possível, Till pode se interessar por outros esportes de combate que não causem o mesmo impacto em seu corpo que o MMA.

“Tenho um plano de dois anos em mente”, disse Till. “Sinto que vai ser um plano inacreditável e vou executá-lo ao máximo. É isso, não quero falar muito sobre isso, mas vou ganhar um caminhão de dinheiro. Provavelmente vou fazer uma ou duas lutas de trocação porque esse é o meu forte e espero que até lá eu tenha descoberto essa porra de ruptura com meus joelhos e outras coisas e estarei pronto para ir.

“Escute, quantos caras vão ao UFC e dizem: ‘Me solte’. Quantos caras realmente fazem isso? Alguns dos caras quando estão de saída, como Nate [Diaz] queria ser lançado e coisas assim, mas não há muitos caras que fazem isso e eu tive muito tempo para pensar sobre minha decisão. É por isso que fiquei feliz quando Hunter realmente me disse: ‘Till, pense nisso porque é uma grande decisão. Pense no que está fazendo. E eu disse, ‘OK Hunter, eu respeito isso. Dê-me duas semanas para pensar. Eu pensei no plano, na rota, no caminho e tenho um plano completo em prática.”

Till permaneceu vago sobre quais são seus planos exatos, embora tenha insistido que quer voltar ao UFC quando tiver sua saúde resolvida. Até lá, ele espera manter seu forte relacionamento com Campbell e White.

“Existem três grandes organizações – não vou dizer seus nomes – mas o que eles disseram para as pessoas que vieram até mim é que eu sou uma propriedade quente agora, se todos me quiserem”, disse Till. “Mas como eu disse, todo mundo dentro do esporte sabe que tipo de cara eu sou. Provavelmente sou um pouco maníaco, mas tenho meus modelos, valores e respeito, então provavelmente não faria isso com Hunter e Dana, depois de minha libertação, apenas saindo e assinando com outra organização. Eu não faria isso, sou um cara respeitoso. Quer as pessoas pensem que são respeitosas ou não, elas sempre foram respeitosas comigo, então tenho que devolver a mesma energia.”