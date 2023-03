A Dasa, uma das maiores redes de saúde integrada atuando no Brasil, desenvolveu um novo processo seletivo e está à procura de profissionais comprometidos e qualificados para composição de uma equipe talentosa. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela contratante nesta data e todas as informações referente a inscrição dos participantes.

Dasa tem novas vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos

Atualmente, a Dasa é detentora de 60 marcas entre hospitais e medicina diagnósticas e marca presença de norte a sul do Brasil através de 950 filiais. A companhia possui cerca de 50 mil colaboradores focados em entregar os melhores resultados e atender da melhor maneira todos os seus pacientes.

Nesse momento, a companhia abriu novas vagas de empregos e prioriza recrutamento de profissionais especializados, que possuem um espírito inovador e colocam muito amor em tudo que fazem. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Técn. de Enfermagem (Terapia Medicamentosa) – Salvador/BA;







Lactarista – Niterói/RJ;







Pessoa Psicóloga – Cubatão/SP;







Técn. em Radiologia – Brasil;







Ofic. de Manuten. I – Rio de Janeiro;







Técn. em Nutrição – Niterói/RJ;







Médico do Trab. I – Brasil;







Especialis. de Imagem – Brasil;







Técn. de Laborat. (anatomia Patológica) – Brasil;







Che. de Cozinha – São Paulo;







Líder de Manut. I – Aracaju/SE;







Técn. de Exames – Brasil;







Farmacêutico Clínico – Niterói/RJ.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Nestlé tem mais de 90 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado para a empresa analisar.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.