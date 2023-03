Debora Peixoto: A estrela do OnlyFans que quer ser bandeirinha na Copa do Mundo

OnlyFans estrela Debora Peixoto tem ambições de ser uma bandeirinha no Copa do Mundo FIFA um dia, pois suas ambições estão fora do quarto.

A modelo e influenciadora brasileira se inscreveu para começar seu treinamento como atacante e acredita que pode chegar ao topo do esporte assim que for treinada.

Débora espera que ela OnlyFans conta não afetará seu desejo e iniciou a jornada registrando-se na Federação Mineira de Futebol, que rege o futebol no estado de Minas Gerais.

Seu sonho de arbitrar uma Copa do Mundo surgiu depois que três árbitras assumiram o comando das partidas do torneio de 2022 no Catar no ano passado. “O meu maior sonho é arbitrar os principais clássicos do país”, continuou. “Quem sabe um dia eu possa arbitrar em uma Copa do MundoSeria perfeito.

A influenciadora disse que seu desejo é porque “sou mulher e por ser um esporte majoritariamente masculino, quando as mulheres tentam entrar gera desconfiança. não consegue entender vários tópicos ou gosta de fazer outras coisas”, disse ela.

A modelo é torcedora do clube brasileiro Flamengoe até já posou com as cores do clube no Instagram.