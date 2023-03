Dedução de imposto de carro 2023: você pode reivindicar seu carro como dedução de imposto?

Cars são um dos itens mais caros de se possuir, tanto em termos do investimento inicial que fazemos neles quanto no custo de manutenção contínua. Felizmente, existem maneiras válidas de compensar essas despesas com deduções fiscais.

Deduzindo os custos do veículo com a Seção 179

Seção 179 do código do IRS permite que um contribuinte abata o custo de certos tipos de propriedade em seus impostos de renda como uma despesa comercial. Foi concebido para ser um incentivo para os empresários comprarem equipamentos e investirem em si mesmos. Para usá-lo, o IRS geralmente exige que o custo do imóvel seja capitalizado e depreciado – mais sobre isso abaixo.

Para se qualificar para a Seção 179, seu veículo – novo ou usado – deve atender aos seguintes requisitos:

Tem que pesar menos de 6.000 libras (excluindo ambulâncias, carros funerários e outros veículos pesados)

Tem que ser financiado e usado para negócios antes de 31 de dezembro, e

Ele deve ser usado para negócios pelo menos 50% do tempo.

Como Reivindicar a Dedução do Imposto sobre Vendas de Veículos

A alíquota do imposto sobre vendas que você pagou deve ser a mesma que a alíquota geral do imposto sobre vendas, caso contrário, você só poderá deduzir a alíquota geral do imposto sobre vendas.

Para deduzir o imposto sobre vendas de veículos, você pode:

Salve todos os recibos de vendas e deduza os impostos reais sobre vendas pagos ao longo do ano, ou

Use as tabelas de impostos sobre vendas do IRS para calcular sua dedução. Essas tabelas calculam o imposto sobre vendas estimado que você pagou com base na sua renda. Eles não incluem grandes compras. Portanto, ao valor da tabela, você pode adicionar o imposto sobre vendas que pagou em qualquer um destes:

carros

motocicletas

barcos

aviões

Autocaravanas

Documentação a guardar

Ao reivindicar deduções de qualquer tipo em suas declarações fiscais, é melhor manter registros detalhados e documentação de suporte. Você deseja a capacidade de verificar todas as despesas caso surjam dúvidas ou uma auditoria. Alguns registros a serem mantidos ao reivindicar a dedução de juros do empréstimo automático em sua declaração de imposto de renda incluem:

Um registro ou registro de todas as viagens feitas no veículo para fins comerciais, incluindo um registro da quilometragem do odômetro.

Registros de pagamento de empréstimo de carro verificando os juros pagos.

Embora você não possa amortizar o estacionamento ou pedágios como parte da dedução dos juros do empréstimo automático, você também pode querer manter esses tipos de recibos se eles ajudarem a sustentar sua alegação de que o veículo foi usado para fins comerciais.