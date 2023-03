Deiveson Figueiredo mira ‘lenda’ Dominick Cruz para estreia no peso-galo: ‘Vou lutar com os melhores’

Deiveson Figueiredo quer um adversário popular para sua primeira luta no UFC no peso galo, e esse nome é Dominick Cruz.

O ex-chefão peso-mosca do UFC disse em um episódio recente do podcast MMA Fighting Trocação Franca ele ainda não se convenceu de que 135 libras é o futuro depois de anunciar sua saída “no calor do momento” em sua entrevista pós-luta no UFC 283, momentos depois de perder para Brandon Moreno, mas tem “80 por cento” de certeza esse é o movimento certo.

“Vou subir e representar, não serei mais um na categoria”, disse Figueiredo. “Vou lutar com os melhores, sem dúvida. Respeito todos lá, são todos excelentes lutadores, mas vou lá para dar o meu 100 por cento”.

Figueiredo começou seu camp mais recente com 167 libras, mas disse que seu corte de peso não foi um problema para seu quarto confronto com Moreno no Rio de Janeiro, chegando a 125 libras em 20 de janeiro e subindo para 141 na luta agora. No entanto, Figueiredo disse que a recuperação pós-pesagem não foi ideal.

O talento de 35 anos, que agora detém o cartel de 21-3-1 no esporte com vitórias sobre nomes como Moreno, Joseph Benavidez (duas vezes), Alexandre Pantoja, Tim Elliott, John Moraga e Alex Perez, tem como objetivo no ex-campeão do UFC e do WEC, Cruz.

“Falei com meu empresário depois da luta e chegamos à conclusão de que Dominick Cruz seria uma grande luta”, disse Figueiredo. “Seria uma ótima primeira luta no 135. Ele é um ex-campeão, eu sou um ex-campeão, então seria um cara de nome e alto nível me receber no 135. Isso seria ótimo.”

Cruz vem de vitórias consecutivas sobre Pedro Munhoz e Casey Kenney antes de perder por nocaute para Marlon Vera, e ainda não tem luta marcada.

Figueiredo agora é co-gerenciado pelo ex-campeão do WEC Urijah Faber, que lidou com Cruz em sua primeira derrota no esporte em 2007 e dividiu o octógono do UFC com ele mais duas vezes na década seguinte. Com essa história em mente, “Deus da Guerra” disse “seria um prazer ter Urijah Faber no meu córner lutando contra Dominick”.

“Dominick se movimenta muito e sabemos que teríamos que cortar a movimentação dele”, disse Figueiredo sobre uma possível luta entre os dois. “Eu exploraria 100% disso e treinaria muito wrestling. Tenho treinado muito jiu-jítsu, e treinaria muito wrestling também, principalmente wrestling defensivo. O cara é uma lenda e eu sei que ele é um lutador excelente, ele pode derrubar as pessoas. Eu bloquearia suas quedas e lutaria forte.”

“Há grandes caras nesta divisão”, continuou ele. “Vir aqui e dizer que vou [win and] depois lutar pelo cinturão, isso é meio difícil. Acho que tenho que vir devagar, mostrando que tenho garra para lutar pelo cinturão.”

Dito isso, embora Figueiredo pareça all-in em sua mudança para o peso-galo, o número de “80 por cento” mencionado anteriormente ainda deixa a porta aberta para sua próxima luta no peso-mosca.

“Há uma chance [my next fight is] em 125”, disse ele. “Ainda tenho que lutar contra Kai-Kara France, ainda tenho que lutar [Alexandre] Pantoja. Tem gente nova chegando com potencial para brigar pelo cinturão ou estar no topo. A divisão tende a melhorar. Ou talvez eu suba para 135. É por isso que estou indeciso. Estou ficando indeciso agora. Eu quero ir para 135, mas estou indeciso agora.

“Tenho uma longa rivalidade com o Moreno, que espero lutar pela quinta vez aos 135. Tenho certeza que um dia ele sobe e a gente luta, ou eu decido ficar nos 125 e lutar alguns mais lutas. Ainda não descartei isso, mas estou focado em estrear aos 135 agora. Estou conversando com meus treinadores, pedindo a opinião deles, e eles acham que é bom, é menos sofrimento. Vamos treinar e ficar mais fortes.

“Já mostrei o que tinha para mostrar [at flyweight]. Agora, é hora de virar a página e ir para 135. Tenho isso em mente agora, esse é o plano, mas também tenho que ouvir meus treinadores. Meu empresário e treinador de jiu-jitsu Fabio Prado concorda que é uma excelente ideia ser recebido por Dominick Cruz [at bantamweight]. É hora de seguir em frente e lutar até 135 e esquecer [the flyweights]. Deixe-os lutar entre si lá embaixo. Eu fiz o que eu tinha que fazer.”