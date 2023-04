Deliver IT oferece EMPREGOS; Envie seu currículo!

Confira agora mesmo os postos de trabalho vagos e não perca tempo!

A Deliver IT, empresa de consultoria de serviços de TI, que oferece soluções para Fábrica de Software, Business Intelligence, Mobile e Outsourcing, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dessa forma, antes mesmo de falar mais detalhes sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Dados Sênior – Campo Bom – RS – Efetivo;

Analista de QA Sênior – Automação – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista/Desenvolvedor React Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de Sistemas – Sistema de RH – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista QA Pleno – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Deliver IT – Efetivo;

Desenvolvedor Front-End Angular – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo

Desenvolvedor Full-Stack React.JS – Projeto Internacional – Porto Alegre – RS e Remoto;

Desenvolvedor Full-Stack React/PHP – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Java Pleno/Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor .NET Pleno/Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Líder Técnico – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Product Owner – PO – Projeto Internacional – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Tech Recruiter – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre a Deliver IT e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Deliver IT, é válido frisar que a companhia surgiu a partir da união das atividades da Absoluta.Net com a experiência de mercado de 2 profissionais sêniores, em áreas complementares, surgiu a Deliver IT.

Fundada em agosto de 2014 por 3 executivos de ampla experiência no mercado de TI do RS e nacional, a Deliver IT conta com uma governança corporativa da empresa através de processos modernos e uma estrutura bastante racional.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!