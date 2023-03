Delta Global OFERECE EMPREGOS no Sul

A Delta Global, empresa que é referência nacional em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, está com algumas oportunidades de emprego abertas. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista Atuarial – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Comercial – Plataformas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Operações – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Requisitos – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Back-End – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) de Aplicativos – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Full Stack – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Estagiário (a) – Comercial – Porto Alegre – RS – Estágio;

Gerente de Marketing – Porto Alegre – RS – Efetivo;

QA Analyst|Tester – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Porto Alegre – RS.

Mais sobre a Delta Global e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Delta Global, é válido frisar que a companhia possui responsabilidade, maturidade e alma de startup. Isto é, pensa diferente e desafia o que para muitos parece impossível. Cultiva ideias novas e encoraja seu time a superar desafios, sempre focado na parte mais importante do seu negócio: as pessoas.

Em relação à atuação, a Delta Global transforma produtos e serviços tradicionais do mercado, desenvolve soluções em tecnologia, desburocratiza e simplifica processos. Quer dizer, trata-se de uma das maiores empresas independentes de serviços 24 horas da América Latina, com expertise naquilo que faz.

Por fim, a Delta Global é um lugar especial para se trabalhar, onde todos são tratados com igualdade, independentemente de gênero, raça, idade, origem ou orientação sexual, sendo o processo baseado em meritocracia.

