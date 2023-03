Demetrious Johnson diz que Jon Jones é o GOAT depois de derrotar Cyril Gane

Demetrius Johnson , que está absolutamente envolvido na conversa, diz que é uma pergunta impossível de responder porque “todos nós fizemos coisas incríveis neste esporte de artes marciais mistas”. Mas, forçado a responder, Mighty Mouse diz que é o recém-coroado campeão dos pesos pesados. Jon Jones … após seu desmantelamento de Cyril Gane no UFC 285.

“Eu tive a mais longa defesa de título consecutiva, e também tive 14 vitórias em lutas pelo título mundial. Acredito que ele está com 15 [straight] agora. Você olha para GSP . Acho que ele tirou quatro anos e lutou em 2013 contra Johnny Hendricks . Então ele voltou em 2017 e venceu Michael Bisping , que foi campeão. Você olha para Anderson Silva todos nós fizemos coisas incríveis nas artes marciais mistas.”

O ex-campeão de longa data do UFC que se tornou campeão do ONE Championship nos disse que “sempre sentiu” que Jon era o GOAT, e realmente acredita que ele poderia ter batido 247 lb. Gane sem ganhar peso.