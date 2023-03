Demissões do Google: não apenas humanos, mas até robôs estão sendo demitidos

As demissões do Google afetaram não apenas humanos, mas também robôs. O gigante das buscas removeu 12.000 funcionários ou 6% de seus funcionários, mas isso não leva em consideração os robôs. A própria subsidiária do Google, apropriadamente chamada de ‘Everyday Robots’, foi responsável pelo desenvolvimento de robôs para consumidores. Como uma agitação lateral, esses robôs até limpavam e mantinham os escritórios do Google.

De acordo com um relatório da Wired, o Google treinou mais de cem robôs que tinham um único braço e rodas para se mover. Esses robôs limparam as mesas do refeitório, separaram o lixo e a reciclagem e até abriram portas para funcionários e outros visitantes.

Semelhante a muitos outros empreendimentos do Google, mesmo o Everyday Robots não era um negócio lucrativo para o gigante das buscas.

O Google perdeu cerca de US$ 6,1 bilhões no ano passado. O lucro geral da Alphabet caiu 21%, para US$ 60 bilhões. Em 20 de janeiro, a Alphabet anunciou que demitiria cerca de 12.000 trabalhadores, 6% de sua força de trabalho, e o Everyday Robots foi um dos projetos encerrados.

A Everyday Robots foi uma das oito aquisições de robótica do Google há uma década. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, investiram fortemente na visão da robótica se tornar um produto de consumo.

No ano passado, a Everyday Robots até tentou progredir com os pesquisadores de IA do Google. Os engenheiros integraram um grande modelo de linguagem semelhante ao ChatGPT no sistema de robótica. Isso não apenas deu a ele a capacidade de se comunicar melhor, mas também forneceu uma personalidade ao robô.

Demissões de tecnologia

A indústria de tecnologia está testemunhando uma mudança sísmica na força de trabalho, a maior da última década. O Google não foi o único a demitir funcionários. Outras marcas, como Meta, Amazon e Twitter, também removeram um número significativo de funcionários de sua força de trabalho. No início deste ano, a Amazon anunciou que removerá 18.000 funcionários. A Meta também removeu 11.000 funcionários.

Leia também: Elon Musk e ex-funcionário do Google podem unir forças para enfrentar o ChatGPT da OpenAI