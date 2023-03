Demissões misteriosas: funcionário do Twitter pergunta se ele foi demitido, Musk ri e desaparece

Em uma série de tweets que rapidamente se tornaram virais, um ex-funcionário do Twitter acusou a gigante da mídia social de demiti-lo sem ao menos dizer que ele foi demitido. Ele pediu a Elon Musk para esclarecer. O que se seguiu foi uma divertida troca de tweets com o bilionário da tecnologia.

O funcionário, cujo identificador no Twitter é ‘iamharaldur’, afirma que não recebeu respostas diretas sobre seu status de emprego por nove dias consecutivos. Frustrado, ele procurou Musk em busca de respostas. Ele até pediu ao Twitterati para ajudá-lo a obter tração para que Musk respondesse rapidamente.

Para surpresa do funcionário, Musk respondeu ao seu tweet, perguntando no que ele estava trabalhando. Quando o funcionário lhe contou, Musk riu, o que o funcionário atribuiu ao seu próprio senso de humor.

Querido @elonmusk 👋 Há 9 dias o acesso ao meu computador de trabalho foi cortado, junto com cerca de 200 outros funcionários do Twitter. No entanto, seu chefe de RH não pode confirmar se sou funcionário ou não. Você não respondeu meus e-mails. Talvez se um número suficiente de pessoas retuitar você me responda aqui? — Halli (@iamharaldur) 6 de março de 2023

No entanto, as coisas mudaram rapidamente quando o chefe de RH do Twitter enviou um e-mail ao funcionário, informando-o de que ele não estava mais empregado. O funcionário pareceu levar isso na esportiva, reconhecendo que as empresas têm o direito de demitir trabalhadores. No entanto, ele levantou preocupações sobre se receberia o pagamento conforme descrito em seu contrato.

Leia também: Ex-funcionária do Twitter demitida semanas antes da licença maternidade; descreve a experiência da aquisição de Elon Musk

É aqui que o envolvimento de Musk se torna ainda mais intrigante. O ex-funcionário do Twitter questionou se Musk, uma das pessoas mais ricas do mundo, interviria para garantir que ele recebesse a indenização que lhe era devida.

Musk e o Twitter já estão enfrentando a música quando se trata de funcionários demitidos. Cerca de 1.500 ex-funcionários se uniram para abrir ações coletivas contra Musk e o Twitter. Muitos funcionários alegaram que seu contrato anterior à aquisição de Musk não foi cumprido.