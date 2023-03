Denise Richards faz retorno surpreendente a Real Housewives of Beverly Hills

Hvelho em seus chapéus, Donas de casa reais de Beverly Hillsfãs, porque Denise Richards está voltando!

A atriz, famosa por seus papéis em Coisas Selvagens e tropas Estelares, está definido para retornar ao programa de sucesso após um intervalo. A notícia foi confirmada quando algumas fotos foram postadas online mostrando um cartão com “Denise” escrito, no set da próxima temporada de BRAVOé show.

Denise originalmente mostrou interesse em retornar ao show em setembro de 2022, e até se entusiasmou com a ideia de trabalhar com sua co-estrela Adicionar Baú. Quando questionada se ela estaria aberta para retornar, ela disse: “Definitivamente! Eu ficaria bem trabalhando com Lisa e filmando com ela.”

Com Rinna agora saindo do show, há uma oportunidade perfeita para Richards causar um grande impacto. Algumas pessoas especularam que sua partida anterior foi devido a um ultimato entre ela e Rinna, mas Denise negou.

Retorno de RHOBH levanta questões sobre processo do marido

Segundo uma fonte que conversou com Página SeisDenise deixou o show porque ela pediu muito dinheiro para sua aparição na terceira temporada de RHOBA. Aparentemente, a rede não conseguiu atender suas demandas e ela decidiu caminhar.

Os fãs do show também notaram que o marido de Denise, Aaron Phypers, enfrentou um processo sobre uma suposta dívida, o que poderia ter sido outro motivo pelo qual Denise estava tentando lucrar com o RHOBA dinheiro.

Apesar dos rumores, os fãs do show estão emocionados com a perspectiva de ver Denise de volta ao elenco. Alguns estão tão entusiasmados que tremem fisicamente! Outros a apelidaram de “RAGAMUFFIN RETORNA!”

No entanto, alguns fãs apontaram que só porque ela tem um crachá não significa necessariamente que ela será uma dona de casa. Teremos que esperar para ver o que acontece!