Denise Russo, estrela de ‘The X-Life’ do VH1, morre aos 44 anos; parafernália de drogas é encontrada

Denise Russo conhecido por “The X-Life” da VH1, morreu, o TMZ soube … e nos disseram que parafernália de drogas foi encontrada no local.

Fontes policiais disseram ao TMZ … Denise foi encontrada inconsciente no domingo no chão da casa de um amigo em San Diego. Os socorristas chegaram e tentaram ressuscitá-la, mas ela acabou sendo declarada morta.

Fomos informados de que parafernália de drogas foi encontrada no local. A causa da morte ainda está pendente e o Departamento de Polícia de San Diego está investigando.

Os fãs do reality show de 2011 lembram que Denise fez parte de um dos três casais do programa que acompanhavam a vida de atletas de esportes radicais e seus parceiros. Denise namorava um skatista profissional Pierre Luc Gagnon no momento. Eles tiveram um filho juntos, mas desde então se separaram.